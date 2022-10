Nuova Rieti Calcio debutta a Montorio Romano, la prima in casa contro Poggio Bustone

RIETI - La Lnd Rieti con un comunicato ufficiale ha reso noto il calendario di Terza categoria. Il campionato, al via il 23 ottobre, durerà fino a 4 giugno 2023 per un totale, tra andata e ritorno, di 30 turni per le 15 squadre coinvolte. Tutti derby, con la Nuova Rieti Calcio che esordisce a casa del Montorio domenica 23 ottobre alle 11. La prima in casa sarà al Green Park La Foresta contro il Poggio Bustone 2014 alle 14.30. Riposo per gli amarantocelesti alla nona giornata il 18 dicembre (pausa natalizia più lunga di una settimana) e il 23 aprile.

Dalla città ci sono, oltre alla Nuova Rieti Calcio, anche Spes Poggio Fidoni e Sporting MdC Lisciano. Dal Cicolano il Borgorose 2014 e il Capradosso mentre dalla Sabina ecco Coresina, Montorio, Poggio Catino, Real Monteleone Sabino, Scandriglia, Sport Sabina 2021, Stimigliano e Toffia. Una delle trasferte più lunghe sarà a casa della Maglianese mentre tra le più vicine quelle a casa del Poggio Bustone 2014 (e del Poggio Fidoni).

Il calendario della Nuova Rieti Calcio

1° giornata

andata 23/10 - ritorno 19/2

Montorio Romano-Nuova Rieti Calcio

2° giornata

andata 30/10 - ritorno 26/2

Nuova Rieti Calcio-Poggio Bustone 2014

3° giornata

andata 6/11 – ritorno 5/3

Poggio Catino-Nuova Rieti Calcio

4° giornata

andata 13/11 – ritorno 12/3

Nuova Rieti Calcio- Real Monteleone Sabino

5° giornata

andata 20/11 – ritorno 19/3

Scandriglia-Nuova Rieti Calcio

6° giornata

andata 27/11 - ritorno 26/3

Nuova Rieti Calcio-Sport Sabina 2021

7° giornata

andata 4/12 – ritorno 2/4

Toffia Sport-Nuova Rieti Calcio

8° giornata

andata 11/12- ritorno 16/4

Nuova Rieti Calcio-Sporting MDC Lisciano

9° giornata

andata 18/12 – ritorno 23/4

Riposa Nuova Rieti Calcio

10° giornata

andata 8/1 – ritorno 30/4

Spes Poggio Fidoni-Nuova Rieti Calcio

11° giornata

andata 15/01 – ritorno 7/5

Nuova Rieti Calcio-Maglianese

12° giornata

andata 22/1– ritorno 14/5

Stimigliano 1969-Nuova Rieti Calcio

13° giornata

andata 29/1 – ritorno 21/5

Nuova Rieti Calcio-Coresina

14° giornata

andata 5/2 – ritorno 28/5

Borgorose 2014-Nuova Rieti Calcio

15° giornata

andata 12/2 – ritorno 4/6

Nuova Rieti Calcio-Capradosso