Piazza Tevere trova un buon punto a Montopoli: 1-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 1-1 al Rinalduzzi la sfida tra Montopoli e Piazza Tevere valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Seconda categoria (girone C).

Al vantaggio di Galli dopo dieci minuti risponde nella ripresa il gol di Siby per gli ospiti. Per Montopoli il rammarico di non aver chiuso la gara quando era in vantaggio e ha avuto sui piedi dei propri attaccanti diverse occasioni da rete. Piazza Tevere, arrivata in Sabina in formazione rimaneggiata, conquista un punto d’oro al termine di una partita di grande sacrificio. Montopoli, che mantiene l’imbattibilità casalinga, resta comunque al terzo posto con 42 punti, mentre Piazza Tevere sale a 37.

Il primo piano

Inizia la gara e dopo dieci minuti Montopoli al primo vero affondo va subito in rete: punizione dalla sinistra calciata in area e nel mucchio spunta la testa di Galli che anticipa tutti e fa 1-0.

Al 23’ insiste Montopoli con il colpo di testa di De Santis, su cross di Caldarola, che termina di un soffio a lato. Un minuto più tardi indecisione del portiere ospite che si fa sfilare la palla dai piedi da Galli il quale con la porta sguarnita calcia a lato. Montopoli continua a creare occasioni da rete. Al 27’ Galli approfitta di un errore dei difensori ospiti e a tu per tu con il portiere manda a lato clamorosamente. Alla mezz’ora il primo tiro verso la porta di Daja da parte di Piazza Tevere con Davide Principi che manda a lato di poco.

La ripresa

Al 10’ Davide Principi, lanciato in contropiede, viene fermato fallosamente al limite dell’area da Del Bufalo che prende anche il giallo: è lo stesso centrocampista degli ospiti ad incaricarsi della battuta del calcio di punizione ma la palla finisce fuori. Passano due minuti e Piazza Tevere con Gabriele Prinicipi tira fuori. Al 20’ della ripresa il pareggio: Siby raccoglie a centro area un lancio filtrante, controlla e anticipa l’uscita di Daja mettendo in rete per l’1-1. Montopoli si riversa in avanti al 22’ con Proni che calcia a lato da fuori. Passano due minuti ed è Gulino che un metro dentro l’area di rigore manda la palla alta sopra la traversa della porta difesa da Tulisevi. Ancora Gulino alla mezz’ora non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da buona posizione calciando alto da centro area su un’azione da calcio d’angolo. Al 35’ Proni manda alto di poco una punizione dal limite. Al 40’ è Quondamstefano dopo un’azione personale ad arrivare in area ma il suo tiro si perde sul fondo. Ultimo brivido al 90’ con il solito Gulino che da centro area dopo un batti e ribatti recupera il pallone e calcia ma il suo tiro va fuori di un soffio.

Le dichiarazioni post gara

Cristian Ferretti, allenatore Montopoli: «C’è ovviamente rammarico per il risultato dopo le occasioni create e non concretizzate. Solo nel primo tempo oltre al gol potevamo segnare almeno altre tre volte. Poi loro, nella ripresa, alla loro prima vera azione pericolosa, hanno trovato il pari mentre noi malgrado abbiamo continuato a creare occasioni non siamo più riusciti a segnare. Purtroppo il calcio è anche questo. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno dico che abbiamo mantenuto l’imbattibilità stagionela del Rinalduzzi, cosa questa a cui teniamo molto».

Emiliano Mastroiaco allenatore Piazza Tevere: «Siamo venuti qui a Montopoli in formazione largamente rimaneggiata e su un campo difficile come questo sinceramente non pensavo potessimo riuscire a fornire una prestazione come quella che invece è venuta fuori. Abbiamo sofferto e questo uno a uno mi fa felice soprattutto per i ragazzi che con grande spirito di sacrificio si sono meritati il punto conquistato oggi su un campo dove in questa stagione nessuna squadra ha mai vinto».

Il tabellino

Montopoli: Daja, Caldarola (85’ Ammiraglia), Abatelli, De Santis Mar. (46’ Proni), Del Bufalo, Valloni (55’ Vavalli), Popescu, Quondamstefano, Galli, Gulino, Ferrari (75’ De Santis Man.). A disp. Ferretti, Marcu, Rinalduzzi, Di Ruggiero. All. Ferretti

Piazza Tevere: Tulisevi, Polletti, D’Aquilio, Barbante, Gunnella, Lorenzini, Mancini (80’ Manneh), Sciamanna (90’ Mamjang), Siby, Principi D., Principi G. All. Mastroiaco

Arbitro: Samir Es Sahhal di Rieti

Marcatori: 10’ Galli (M), 65’ Siby (PT)

Note: ammoniti Del Bufalo, Valloni, Gulino (M), Siby, Polletti, Tulisevi (PT) angoli 3-2, spettatori 70 circa