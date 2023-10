Montopoli infila il tris all'Alto Lazio in 10 dal 40': 3-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Montopoli vince il big match del sabato di Seconda categoria battendo al Rinalduzzi 3-1 Alto Lazio nella terza giornata del girone C.

Gli ospiti, dopo una buona partenza, sono costretti dal 40’ a giocare in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Corgentile: Montopoli ne approfitta subito portandosi in vantaggio e chiudendo la gara nei primi minuti della ripresa. Inutile la rete di capitan Vitale che accorcia per il definitivo 3-1. Montopoli si porta momentaneamente in testa alla classifica con 7 punti, mentre Alto Lazio resta a quota 4.

Il primo tempo

Partono bene gli ospiti che al 7’ colpiscono l’incrocio dei pali con Pirozzi, ben servito a centro area da una rimessa laterale lunga di Pietrangeli. Al 20’ insiste Alto Lazio con la conclusione da fuori area di Corgentile respinta coi pugni in angolo da Daja. Al 22’ Montopoli prova a farsi vedere nell’area avversaria: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Ippoliti non calcia bene dal limite e il pallone termina sul fondo. Sul ribaltamento di fronte Alto Lazio pericolosa con la combinazione sulla sinistra tra Di Loreto e Pirozzi, il quale dribbla un difensore liberandosi per la conclusione in area ma il suo tiro debole viene respinto da Daja in uscita. Al 35’ Del Bufalo prova il colpo di testa su calcio d’angolo ma il centrale dei padroni di casa manda alto. Al 40’ la gara cambia definitivamente: intervento da dietro di Corgentile su Turchetti giudicato dal direttore di gara Amine Khalil da cartellino rosso diretto, così Alto Lazio resta in dieci uomini.

Montopoli ne approfitta immediatamente: punizione battuta sulla sinistra a liberare Patras che mette in mezzo per D’Ascenzi il quale controlla, si gira, calcia di destro e infila il pallone all’angolino alla destra di Pantarotto per l’1-0 dei corsari. Una mazzata per Alto Lazio che però prima di rientrare negli spogliatoi ha una grandissima chance per pareggiare i conti: Di Loreto anticipa Mirt lanciandosi a tu per tu con Daja ma la punta ospite calcia male mandando il pallone sopra la traversa poco prima dell’intervallo.

La ripresa

Montopoli comincia bene il secondo tempo forte della superiorità numerica e al 52’ Ippoliti, lanciato da Turchetti, colpisce l’incrocio dei pali. Passano sessanta secondi e arriva il raddoppio: grande recupero di Salustri nella sua metà campo che lancia il contropiede, D’Ascenzi viene servito bene in profondità e con un tocco preciso d’esterno supera il portiere in uscita e deposita in rete il 2-0. Al 59’ arriva il tris: Salustri allarga bene per D’Ascenzi sulla destra il quale non ci pensa due volte e crossa di prima intenzione, sul secondo palo arriva puntuale il colpo di testa di Del Bufalo per il 3-0. Sembra a tutti gli effetti finita ma Alto Lazio si regala subito una chance per riaprire la gara: al 62’ Pirozzi in mezzo a due avversari viene messo giù in area di rigore e il direttore di gara indica il dischetto assegnando il calcio di rigore; dagli undici metri si presenta il capitano Vitale che di destro spiazza Daja per la rete dell’1-3. Montopoli resta concentrata e al 65’ arriva alla conclusione ravvicinata con Mirt, respinto bene in uscita da Pantarotto. Un minuto più tardi gran combinazione tra Ippoliti e Capasso con quest’ultimo che serve Gulino in contropiede ma ancora una volta Pantarotto interviene respingendo in angolo. Alto Lazio fa fatica complice la stanchezza e l’inferiorità numerica, ma prova comunque a crearsi qualche occasione: al 70’ ci prova prima con Di Loreto (fuori di poco dopo una girata) e poi con la punizione di Bulzoni, alta di un soffio. Nel finale Montopoli amministra senza correre rischi e porta a casa i tre punti.

Le dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Tre punti pesantissimi. Loro sono un’ottima squadra e questo lo hanno dimostrato creandoci qualche difficoltà all’inizio, poi dopo l’1-0 è cambiata la gara. Siamo cresciuti nella ripresa e abbiamo concluso bene la gara anche fisicamente. Contro una squadra con le loro caratteristiche dovevamo innescare bene le nostre punte veloci e quando ci siamo riusciti abbiamo creato ottime azioni. Ci manca ancora qualcosa dal punto di vista del gioco, possiamo e dobbiamo ancora migliorare»

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Avevamo cominciato bene, creando subito diverse occasioni. Ci è mancata ancora una volta un po’ di cattiveria sotto porta e poi sul finale di primo tempo l’espulsione e il gol hanno cambiato inevitabilmente la gara. È un peccato, in 11 contro 11 sono convinto che sarebbe finita diversamente ma questo è il calcio, ci sono gli episodi e abbiamo solo che da imparare da queste esperienze. Giocare su questo campo è sempre difficile, loro sono veramente una buona squadra. Dobbiamo pensare a migliorare e ad imparare dai nostri errori»

Il tabellino

Usd Montopoli: Daja, Abatelli, Patras, Turchetti (68’ Di Ruggiero), Mirt (86’ Valloni), Del Bufalo, Salustri, Popescu, Ippoliti (79’ Mangiante), Gulino (90’ Solito), D’Ascenzi (64’ Capasso). A disp. Nasir, Ammiraglia, Caldarola, Rinalduzzi. All. Cimei

Alto Lazio: Pantarotto Y., Rendina (74’ Grimaldi), Perluigi, Pietrangeli, Vitale, Bucci (86’ Pignoli), Pirozzi, Corgentile, Di Loreto, Pantarotto A. (11’ Serjanaj, dal 90’ Cutuli), Cafini (68’ Bulzoni). A disp. Di Marco V., Piciacchia, Pica, Di Marco A. All. Bucci

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Marcatori: 41’ e 53’ D’Ascenzi, 59’ Del Bufalo (M), 62’ Vitale rig. (A)

Note: espulso al 40’ Corgentile, ammoniti: Daja, Del Bufalo, Salustri, Ammiraglia, Ippoliti (M), angoli 7-5, spettatori 150 circa