Coppa Lazio, il primo round va all'Alto Lazio: Monte San Giovanni battuto 1-0. Il ritorno fra 2 settimane. I commenti dei tecnici

RIETI - Alto Lazio fa suo il primo atto della sfida di Coppa Lazio di Seconda categoria nello scontro tutto reatino contro il Monte San Giovanni. Ad Amatrice finisce 1-0 per i padroni di casa. Dopo un primo tempo dove si rendono più pericolosi gli ospiti, a decidere la gara è una rete nel finale di secondo tempo di Corgentile che regala all'Alto Lazio la vittoria. La gara di ritorno si giocherà il 21 febbraio in casa del Monte San Giovanni che proverà in tutti i modi a ribaltare il risultato di oggi.



Le dichiarazioni



Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Dopo un primo tempo sottotono, non giocato come al nostro solito, nella ripresa siamo entrati in campo con un altro atteggiamento, creando chance e passando in vantaggio con Corgentile. La difesa ha retto bene, anche sulle palle inattive, con cui loro spesso ci hanno sollecitato. Adesso ci concentriamo alla gara di sabato contro la capolista Montopoli, sarà un banco di prova importante dove cercheremo di capire quali sono stati i progressi fatti fino a questo punto dell'anno.

La squadra è giovane e sicuramente abbiamo margini, sabato vedremo quanto gap c'è ancora con le prime della classe».



Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Una gara equilibrata, il pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto, poi un episodio nel finale ci punisce. Paghiamo un errore difensivo, per il resto abbiamo fatto una buona gara. Nel primo tempo probabilmente meritavamo noi, abbiamo creato occasioni nitide ma il calcio è questo, se non si riescono a sfruttare non si porta a casa il risultato. La formazione era rimaneggiata, visti gli impegni infrasettimanali ma ci siamo ben comportati. C'è rammarico perché poteva maturare un pareggio (anche stretto a noi) ma nulla è compromesso in vista del ritorno che giocheremo in casa»