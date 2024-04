Atleti dell'Alto Lazio in evidenza nelle gare di Perugia e Rieti

Prime gare Outdoor per gli atleti dell'Alto Lazio che nel fine settimana hanno preso parte a Perugia allo stadio S.Giuliana, guidati dal tecnico Sergio Burratti e Salvatore Nicosia, al 3° Criterium Nazionale del CSEN e a Rieti alla manifestazione di apertura agonistica 2024, guidati dai tecnici Linda Misuraca e Umberto Battistin, con l'inaugurazione della nuova pista del Raul Guidobaldi che tra meno di un mese ospiterà gli allenamenti di Marcell Jacobs e di altre stelle dell’atletica internazionale in vista di Europei e Olimpiadi.

A Perugia si sono messi in evidenza i velocisti con Lorenzo Ticconi, capace di migliorare il suo record personale nel salto in lungo saltando 6,46m. ed essere il più veloce Juniores sui 100m. correndo in 11"34; Andrea Spiti che si migliora anche lui nei 100m. correndo in 11"69 (1° tra gli allievi) e Riccardo Ticconi che si classifica 2° tra gli Juniores correndo in 11"61. Molto bene anche i mezzofondisti dell'Alto Lazio con l'allievo Enrico Bossi al personale nei 2000m. con 6'02"32, 4° assoluto e 2° tra gli allievi e la tuscanese Michela Castagna che sigla un buon 8'21"69 sui 2000m.

Peccato per la staffetta 4x100m. che ottiene un ottimo 44"13 purtroppo squalificata per l'ultimo cambio irregolare.

Oltre 1.100 gli atleti presenti al Guidobaldi di Rieti nella due giorni di gare con numerosi giovani dell'Alto Lazio al primo anno della categoria allievi, capaci di migliorare i loro record personali a conferma del buon lavoro svolto al Campo Scuola di Viterbo nel periodo invernale di preparazione. Esordio con record personale sui 110 Hs per Simone Nicolardi 4° con 17"00, 3^ nell'asta Erica Ciatti con la misura di 3,10m., 5° negli 800m. assoluti Matteo Cianchelli con 1'58"79, record sui 100 e 200m. per Tommaso Peroni con 11"97 e 24"79 e record sui 200m.per Matteo Cerocchi con 25"54. Beatrice Laurenti è 4^ nel lungo con 4,54m., Cristian Pagnottella corre i 100m. in 11"80 e Veronica Faccio i 200m. in 30"23. Buoni risultati anche per la viterbese Elena Vergaro, in prestito alla Studentesca Rieti che corre i 100Hs. in 14"83 e i 100m. in 12"38.