Coppa Lazio di Seconda: Monte San Giovanni ai quarti, Alto Lazio ko ai rigori. I commenti

REITI - Monte San Giovanni si qualifica ai quarti di finale di Coppa Lazio di Seconda categoria. La formazione di mister Fabio Bianchetti ha battuto ai rigori Alto Lazio 4-1 passando così il turno. Dopo l’1-0 dell’andata per Alto Lazio, Monte San Giovanni ha fatto valere il fattore campo, pareggiando i conti nel punteggio complessivo grazie ad un rigore di Mariani nel finale (tra le proteste degli ospiti) nonostante l’inferiorità numerica. La lotteria dei calci di rigore premia Monte San Giovanni, protagonista De Angelis con due rigori parati e Rossi che realizza il penalty decisivo per la vittoria. Monte San Giovanni giocherà i quarti di finale tra domenica 24 marzo e mercoledì 27 marzo.

Le dichiarazioni post-gara

Valerio De Angelis, portiere Monte San Giovanni: «Tanta soddisfazione per il risultato, la coppa è un nostro obiettivo e vogliamo giocarcela con tutti i nostri mezzi. Gara complicata, con un primo tempo molto tattico, loro sono stati bravi e ordinati nel provare a difendere il risultato.

Nel finale di primo tempo siamo rimasti in dieci per l’espulsione di Felicioni, ma nella ripresa siamo rientrati in campo con grinta e determinazione e, gettando il cuore oltre l’ostacolo, abbiamo dato tutto per raggiungere il gol. All’87’ abbiamo conquistato il rigore realizzato poi da Mariani. Nella lotteria dei rigori, che a me da portiere piace parecchio, abbiamo avuto la meglio e non possiamo che essere contenti. Guardiamo con grande attenzione le possibili avversarie in coppa»

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Perdiamo con un rigore più che discutibile nel finale, concesso dopo che il nostro portiere ha preso la palla in uscita alta su un attaccante. Poi la lotteria dei rigori è così. Quella di oggi non è stata una partita di calcio, sono sinceramente stanco di vedere certe scene in mezzo al campo, ai giovani non fa bene crescere con partite simili dove si fa caos e non si pensa a giocare a pallone. A prescindere dal risultato, è stata una brutta esperienza come partita»