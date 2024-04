Poggio Bustone espugna 2-0 il campo della Gens Cantalupo. Tabellino e commenti

RIETI – Nella nona giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria il Poggio Bustone 2014 espugna il “Tempesta” di Cantalupo imponendosi per 2-0 sulla Gens. Giornata caldissima che condiziona alquanto l’evolversi della gara e successo importante per la formazione guidata da Antonio Pezzotti che migliora ulteriormente la propria posizione in classifica. La Gens mostra comunque personalità e grande impegno agonistico onorando una stagione che poteva regalare anche soddisfazioni maggiori.

Il primo tempo

Il Poggio Bustone parte col piede giusto e dopo quattro minuti Agostini impegna Ferraro che devia in calcio d’angolo il tiro del centravanti ospite, sicuramente tra i migliori in campo. Al 12’ ancora il portiere della Gens si fa trovare pronto su una conclusione di Tolomei ed al 14’ sono i padroni di casa a rendersi pericolosi su calcio piazzato di Nicoletta e successiva ribattuta di Bonifazi dopo un rinvio dei difensori avversari. Al 30’ il Poggio Bustone passa in vantaggio con un tiro angolato da fuori area di Buzzi che indirizza il pallone a fil di palo alla destra di Ferraro. Ancora ospiti in attacco ed al 32’ Fenici chiama alla parata il portiere avversario, bravo un minuto dopo a respingere in corner un’incursione in contropiede di Agostini. Al 36’ scambio Agostini-Fenici con pallone sul fondo e nei due minuti successivi altrettanti spunti dello stesso Agostini respinti dagli avversari. Replica la Gens al 42’ con una punizione di Belladonna controllata dagli avversari e proteste degli ospiti in chiusura di tempo per un intervento in area su Agostini ritenuto falloso e non rilevato dal direttore di gara.

Il secondo tempo

La Gens torna in campo con maggiore convinzione ed al 4’ ci prova Mattei con un’azione personale che non dà esito mentre gli ospiti replicano al 6’ ed al 7’ con Agostini (parata di Ferraro) e Luca Mostarda in girata (pallone poco fuori).

Al 15’ ci prova Di Curzio con pallone respinto ed al16’ la gara praticamente si chiude con il calcio di rigore assegnato al Poggio Bustone per un fallo in area su Luca Mostarda: dal dischetto Agostini non sbaglia ed è 2-0 per la formazione ospite. Tentativi finali di Nicoletta al 35’ e Agostini al 40’ ma il risultato non cambia fino al triplice fischio dell’arbitro.

I commenti

Fabrizio Giambenedetti, tecnico Gens Cantalupo: «Usciamo dal campo sempre a testa alta ma la fortuna non ci aiuta. I giocatori sono stati bravi anche oggi con tanto impegno ma, complice anche il caldo, il risultato non ci ha ripagato. Cercheremo comunque di ottenere qualcosa in più nelle restanti gare di campionato».

Maurizio Rubimarca, vice presidente Poggio Bustone 2014: «Buon risultato in una gara che abbiamo costantemente controllato e gestita nel modo migliore. Complimenti al gruppo per come si comporta in campo, con giocatori che appaiono rigenerati ed i risultati ne sono una positiva conseguenza. Dopo il giusto vantaggio abbiamo controllato bene la gara creando molteplici occasioni e cogliendo una vittoria importante».

Il tabellino

Gens Cantalupo: Ferraro, Romagnoli (20’pt A.Belladonna), W.Bonifazi, Di Curzio, Previti, Nobili, Pieroncini, M.Bonifazi, Nicoletta, Stazi (40’st Cipriano), Mattei (18’st Pitotti) . A disp. Gerini, D.Belladonna. All. Fabrizio Giambenedetti

Poggio Bustone 2014: Desideri (38’st Battisti), Gentileschi (1’st Mostarda), L.Mostarda, D.Mostarda, Paolucci, De Gennaro, Fenici (28’st L.Celli), Tolomei (32’st U.Celli), Agostini, Buzzi (36’st Franceschini), Islami. All. Antonio Pezzotti

Arbitro: Fandio Tchisse di Roma2

Marcatori: 30’pt Buzzi, 16’st rig. Agostini

Note: ammoniti M.Bonifazi, Di Curzio, Tolomei, Islami, D.Mostarda, Agostini; angoli 1-8