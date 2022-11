La capolista Forano difende la vetta in casa, tre matricole all'inseguimento. Gare e arbitri

RIETI - Tornano in campo oggi le squadre del girone C di Seconda categoria in occasione della sesta giornata di campionato. Tante le sfide interessanti che possono cambiare le carte in tavola, soprattutto nella parte alta della classifica.

Si comincia oggi con quattro gare, tutte alle 14.30. Il Real Gavignano Ponzano, che si trova al momento in seconda posizione a meno 2 da Forano ma con una gara in meno, ospita al Valle Mentuccia Piazza Tevere, squadra fresca della vittoria per 6-0 contro la Gens Cantalupo. Al Campo Sportivo “San Francesco” la Torpedo Rieti fa visita al Cittaducale: i padroni di casa sono tornati alla vittoria la scorsa settimana contro Alto Lazio, mentre gli ospiti proveranno a riscattare prima sconfitta stagionale contro Forano. Allo stesso orario il Montopoli scende in campo al Laureti, campo di una delle squadre più in forma al momento in tutto il girone: il Monte San Giovanni. I padroni di casa sono in striscia positiva con tre vittorie consecutive. Altro match del sabato quello del Micheli di Rivodutri tra Santa Susanna e Cittareale, due squadre che si trovano a centro classifica, entrambe a 6 punti.

Domenica mattina toccherà alla nuova capolista del girone, il Forano di mister Munzi (in foto), che ospiterà alle 11 al Comunale l’Atletico Cantalice, squadra ancora imbattuta in questa stagione. Stesso orario per la sfida tra Gens Cantalupo e Alto Lazio: i padroni di casa vogliono tornare a fare punti davanti al pubblico del Tempesta, mentre Alto Lazio cerca ancora la prima vittoria in questo campionato. Chiude il programma la gara del Vailati di Antrodoco tra Velinia e Torri in Sabina, squadre che abitano nei bassifondi della classifica, entrambe alla ricerca della prima vittoria. A riposare tocca allo Sporting Corvaro.

Le dichiarazioni pre gara

Come detto in vetta c’è la matricola Forano, squadra allenata da mister Stefano Munzi, il quale non si scompone davanti ad una classifica che può far sperare in grande: «Non siamo partiti con l’obiettivo di stare in testa al campionato – spiega Munzi – è presto per capire le ambizioni della nostra squadra, bisognerà vedere la classifica al giro di boa. Siamo una squadra nuova, in fase di rodaggio che ha e avrà degli alti e dei bassi, non possiamo ancora permetterci di fare proclami. Sono sicuramente soddisfatto della crescita sia dei singoli che del gruppo. Tutti noi siamo contenti della classifica ma non dobbiamo commettere l’errore di guardarla e pensare di poter comandare fino alla fine, sono passate solo cinque giornate. Ci sono squadre molto più attrezzate di noi e altre già abituate a questi livelli. Le neopromosse stanno facendo un ottimo campionato, questo dimostra il buon livello della scorsa Terza categoria”. Il mister foranese non si monta la testa e chiede la massima concentrazione ai suoi ragazzi in vista del match di domani contro l’Atletico Cantalice: “La partita di domani sarà complicata, come lo sono state tutte le gare fino ad ora e come sarà per tutto il campionato. Dovremo essere bravi ad affrontarla con il massimo impegno e rispetto per tutti, come abbiamo fatto nelle altre gare. Stiamo attraversando un periodo abbastanza complicato tra assenti, infortunati e squalifiche, ma non sono uno che si aggrappa a questo tipo di alibi, prima o poi toccherà a tutte le squadre un periodo così».

Programma gare e arbitri (VI giornata)

Sabato 26 novembre

Ore 14.30

Real Gavignano Ponzano – Piazza Tevere

Arbtitro: Andrea D’Orazi di Rieti

Cittaducale – Torpedo Rieti

Arbitro: Angelo D’Elia di Rieti

Monte San Giovanni – Montopoli

Arbitro: Luca Falzi di Roma 1

Santa Susanna – Cittareale

Arbitro: Paul Lucian Stefan di Tivoli

Domenica 27 novembre

Ore 11

Forano – Atletico Cantalice

Arbitro: Simone Mellaro di Roma 1

Gens Cantalupo – Alto Lazio

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Ore 14.30

Velinia – Torri in Sabina

Arbitro: Tommaso Leuratti di Rieti

riposa: Sporting Corvaro

La classifica

Forano 12

Real Gavignano Ponzano 10

Gens Cantalupo 10

Cittaducale 10

Monte San Giovanni 9

Piazza Tevere 7

Montopoli 7

Cittareale 6

Santa Susanna 6

Atletico Cantalice 4

Torpedo Rieti 3

Alto Lazio 3

Torri in Sabina 1

Velinia 0

Sporting Corvaro 0

Real Gavignano Ponzano, Monte San Giovanni, Montopoli, Cittareale, Atletico Cantalice, Torpedo e Sporting Corvaro con una gara in meno

Velinia con due gare in meno