Seconda: Monte San Giovanni difende la vetta ad Antrodoco, sfida d'alta quota a Torri

RIETI - Torna il weekend e con esso la quinta giornata del campionato di seconda categoria, tanti i team reatini impegnati. Si parte il sabato pomeriggio con l’anticipo tra Torpedo Rieti e Centro Italia Micioccoli.

Prosegue il weekend calcistico con le partite della domenica mattina: Cittareale sfiderà al Tilesi di Amatrice Piazza Tevere, squadra ospitante chiamata a rialzarsi dopo il ko nell’ultima giornata, reatini che invece cercano la seconda vittoria di fila. Altra sfida interessante quella tra Torri In Sabina e Sporting Corvaro, sabini che vorranno ripetere l’eccellente prestazione della scorsa giornata, Sporting che dopo la frenata nella scorsa giornata cerca una vittoria per consolidare l’alto posto in classifica. Gara esterna invece per l’Atletico Cantalice, in casa del Moricone cercherà la vittoria e di fatto anche il sorpasso ai danni dei padroni di casa.

Due gare pomeridiane in questa quinta giornata. Santa Susanna, dopo il turno di riposo torna a giocare e sfiderà in casa Casperia, squadra ospite che dopo il pareggio a reti bianche nella scorsa proverà a strappare i tre punti, i locali invece tenteranno il sorpasso. A chiudere la quinta giornata il match tra Velinia e Monte San Giovanni, Antrodocani che dopo la prima vittoria in campionato cercano il bis, ospiti, forti del loro primo posto in classifica proveranno a strappare i tre punti per confermarsi i migliori della “classe”. Turno di riposo per Montorio Romano.

Programma gare (V giornata)

Sabato 13 novembre

Torpedo Rieti- Centro Italia Micioccoli ore 15:00 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Domenica 14 novembre

Cittareale-Piazza Tevere ore 11:00 (arbitro Valerio Micheli di Rieti)

Torri in Sabina-Sporting Corvaro ore 11:00 (arbitro Antonio De Marco di Tivoli)

Moricone-Atletico Cantalice 11:00 (arbitro Francesco De Pasqua di Tivoli)

Santa Susanna-Casperia 14:30 (arbitro Amine Khalil di Rieti)

Velinia- Monte San Giovanni 14:30 (arbitro George Adrian Bejan di Rieti)

Riposa Montorio Romano

Classifica

Monte San Giovanni 10

Torri In Sabina, Sporting Corvaro 8

Piazza Tevere 6

Casperia, Velinia 5

Moricone, Torpedo, Santa Susanna 4

Cittareale, Centro Italia Micioccoli, Atletico Cantalice 3

Montorio Romano 1