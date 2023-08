Forano, staff tecnico rinforzato. Arrivano anche il centrocampista Liturri e l'esterno Stanga

RIETI - Forano punta a una stagione da protagonista nel campionato di Seconda categoria. La squadra sabina si è attrezzata nelle ultime settimane, allestendo una rosa competitiva e ricca di nuovi volti, tutto per provare il salto in Prima categoria. Altre novità riguardano la formazione dello staff tecnico: al fianco del mister Stefano Munzi e del suo vice Andrea Munzi, ci saranno infatti Massimo Tichetti e Paolo Guerrieri che ricopriranno il ruolo di assistenti tecnici, e Simone Favetta, preparatore dei portieri che lo scorso anno ha giocato parecchie partite con la maglia foranese. Uno staff che si allarga rispetto alla passata stagione con l’obiettivo di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per lavorare e migliorare.

«Gli innesti dello staff tecnico per me sono fondamentali – spiega il mister Stefano Munzi – nel calcio moderno avere più competenze e più persone che si occupano di cose diverse può dare una grossa mano, soprattutto in allenamento. Andrea, Massimo, Paolo e Simone sono amici e persone di calcio con cui ho avuto il piacere di condividere esperienze importanti e ritrovarli tutti al mio fianco non può che farmi piacere.

Durante gli allenamenti ci divideremo i compiti e le mansioni”. Il tecnico parla poi delle aspettative per la prossima stagione: “La rosa che è stata costruita è di livello, ci auspichiamo che potrà dire la sua e competere nel prossimo campionato. Anche le altre squadre si sono rinforzate parecchio, noi abbiamo seguito delle idee e con questa campagna acquisti le abbiamo messe in atto».

Nuovi acquisti

Una rosa di livello che continua ad arricchirsi di nuovi giocatori. Sono stati ufficializzati due giovani innesti, il centrocampista classe 2003 Valentino Stanga, lo scorso anno all’Accademia Calcio Sabina, e l’esterno classe 2004 Ettore Liturri. Atteso settimana prossima l’annuncio di un altro attaccante che andrebbe a coronare un’importantissima campagna acquisti della squadra sabina, la quale si candida di diritto ad essere tra le protagoniste assolute della prossima Seconda categoria.