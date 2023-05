La capolista Real Gavignano vince in rimonta il derby: Forano ko 2-3. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Real Gavignano Ponzano fa sua, in rimonta, la stracittadina con Forano nella ventisettesima giornata del girone C di Seconda categoria. Finisce 3-2 per gli ospiti al Comunale, dopo una bella gara decisa dalla rete nel finale di Giovannelli.

Gol, agonismo e tifo alle stelle dagli spalti gremiti in ogni ordine di posto da parte dei supporters delle due tifoserie che hanno assistito a un bel match. Derby vero, tanto agonismo ma gara sostanzialmente corretta, cosa che non si direbbe a giudicare dalla gestione dei cartellini da parte del direttore di gara (3 espulsioni e 7 ammonizioni in totale, obiettivamente troppi). Pesante vittoria, dunque, per Gavignano che si porta a 61 punti, a più 5 su Cittaducale al secondo posto ma con una partita in più. Sabato prossimo lo scontro diretto nel match clou della 28esima giornata.

La cronaca

Prima della gara osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Primo tempo

I padroni di casa, spinti dal grande tifo sugli spalti gremiti, partono alla grande conquistando subito campo e passando in vantaggio dopo 5 minuti con la pennellata su punizione dello specialista Migliorati che calcia forte e preciso sul palo del portiere (in fotogallery) portando in vantaggio i suoi: 1-0 Forano. Al quarto d’ora prova a farsi vedere Gavignano con la conclusione al volo di Recchia respinta di testa da Francesco Mandosi. Forano sta meglio in campo e al 21’ arriva il raddoppio: rimessa lunga di Magrini, respinta non perfetta della difesa ospite e palla che arriva a Donati, il quale con un destro al volo disegna una parabola che si infila sul secondo palo per il 2-0 foranese.

Inizia a questo punto anche la partita di Gavignano che fino a quel momento non aveva prodotto un granché. Gli uomini di Galassetti al 27’ la riaprono: verticalizzazione per la corsa di Barnabei che sfugge al controllo della difesa foranese e anticipa Grillini in uscita, battendolo con un pallonetto per l’1-2. Occasione al 35’ per Forano: Migliorati mette in mezzo su punizione per il colpo di testa in tuffo di Donati ma il suo tentativo finisce fuori. Gavignano al 40’ riesce a raggiungere il pareggio: bell’azione in ripartenza con l' apertura di D’Achille per Recchia che dalla destra calcia ad incrociare e trova il secondo palo firmando il 2-2 con cui si chiude un pirotecnico primo tempo ricco di emozioni.

La ripresa

Molte meno occasioni nel secondo tempo, con Forano che si preoccupa più della fase difensiva e il Real Gavignano che comunque non riesce a rendersi pericoloso. Al 65’ il neo-entrato Migliorelli, su un filtrante di Ratini, prova a girare a rete da posizione defilata, ma il suo tentativo finisce alto e lontano dallo specchio dalla porta difesa da Grillini. Al 78’ ci prova Giovannelli con un destro dalla distanza che si spegne sul fondo. Forano cala fisicamente, si schiaccia e Gavignano pesca il jolly che vale i tre punti all’85’: Giovannelli prende la mira da fuori area e lascia partire un destro preciso che si infila sotto l’incrocio dei pali per la pesantissima rete del 3-2 ospite. Il finale di gara, fino a quel momento ruvida ma corretta, è caratterizzato da un paio di episodi di eccessivo nervosismo sanzionati dal direttore di gara: all’85’ storie tese tra Francesco Mandosi e Scarinci con il difensore dei foranesi che viene espulso. Si accende una mischia e questa volta a farne le spese è D’Achille degli ospiti. Le due squadre si ritrovano dieci contro dieci. Al 90’ fallo da dietro di Migliorati che l’arbitro Vallocchia valuta da rosso diretto. Forano gioca in 9 nel recupero e non riesce a rendersi più pericolosa. Gavignano vince il derby 2-3.

Le dichiarazioni post-gara

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Abbiamo dovuto giocare, come spesso ci è capitato in campionato, in formazione rimaneggiata, ma i ragazzi hanno interpretato bene la gara. Nel primo tempo abbiamo concesso poco ma loro hanno capitalizzato al massimo le due uniche occasioni che hanno avuto hanno pareggiato. Volutamente abbiamo avuto un baricentro basso: concedere campo e libertà ai loro giocatori sarebbe stato un problema per noi. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quel che si è visto oggi in campo. Stiamo pagando diverse assenze, è davvero un peccato per il risulato».

Daniel Loreti, attaccante Real Gavignano Ponzano: «Partita veramente tosta. Siamo entrati male in campo, abbiamo accusato un po’ l’ambiente e il 2-0 iniziale è stata la naturale conseguenza. Abbiamo comunque reagito bene, pareggiando entro la fine del primo tempo. Nella ripresa abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano, sicuramente potevamo fare meglio, ma alla fine i tre punti sono arrivati e questo è l’importante. Sabato ci aspetta una sfida decisiva per il campionato. Vogliamo concludere la stagione nel migliore dei modi».

Il tabellino

Forano: Grillini, Magrini, Bidini, Angeloni (84’ De Santis), Colafigli (46’ Coppari), Mandosi Fr., Donati, Tessicini (60’ Tetto), Mandosi Fi. (73’ Colangeli), Migliorati, Kouassi (90’ Di Paolo). A disp. Favetta, Boudouma, Pandoli, Pelliccione. All. Munzi

Real Gavignano Ponzano: Pennacchini F., Gherardo G., Pennacchini P. (35’ Mannelli), Scarinci, Pellegrini, Giovannelli, Recchia (80’ Perrini), Barnabei (52’ Ratini), Loreti (63’ Migliorelli), Gherardo Y. (80’ Nocelli), D’Achille. A disp. Gobbi, Spadaccioli, Malizia, Mancini. All. Galassetti

Arbitro: Alessandro Vallocchia di Rieti

Reti: 5’ Migliorati, 21’ Donati (F), 27’ Barnabei, 40’ Recchia, 85’ Giovannelli (G)

Note: espulsi all’85’ Mandosi Fr. (F) e D’Achille (G), al 90’ espulso Migliorati (F) ammoniti: Colafigli, Donati, Mandosi Fi., Magrini (F), Barnabei, Gherardo G., Scarinci (G), angoli: 2-1, spettatori 500 circa