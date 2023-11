Seconda: Alto Lazio e Sporting Corvaro si rilanciano in alta quota, Torri corsaro. I commenti

RIETI - È stato un turno sicuramente importante per il prosieguo del campionato quello che si è appena concluso in Seconda categoria. I protagonisti dell’ottava giornata del girone C commentano così il weekend che ha visto il sorpasso in vetta del Montopoli sul Piazza Tevere, grazie alla vittoria dei “corsari” nello scontro diretto del Gudini, e l’aggancio al secondo posto del Santa Susanna, vittorioso 3-1 contro il Monte San Giovanni. Bene anche Atletico Cantalice, Alto Lazio, Sporting Corvaro e Torri in Sabina. Ancora a secco Velinia e Cantalupo. Cadono Torpedo e Poggio Bustone.

Sconfitta anche per Forano nel girone D, che cade in casa contro il Castel Giubileo e scivolano al quarto posto in classifica.

Risultati, marcatori e commenti (VIII giornata)

Girone C

Piazza Tevere – Montopoli 0-1

Popescu

Decisa nel finale la sfida al vertice tra le prime due della classe, Piazza Tevere e Montopoli. Gara bloccata sullo 0-0, con poche occasioni nel primo tempo e più coraggio nella ripresa. La rete del definitivo 1-0 corsaro è di Ion Popescu sugli sviluppi di un calcio piazzato. Una rete importantissima che vale i tre punti e la testa della classifica per i gialloblu, a più 2 proprio su Piazza Tevere e con una gara in meno rispetto ai reatini.

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Abbiamo affrontato un avversario forte ed organizzato, il primo tempo è stato equilibrato e a parer mio le due squadre si sono rispettate molto concedendo poco allo spettacolo. Nel secondo tempo a mio avviso siamo cresciuti prendendo in mano la gara per ampi tratti, tanto da avere diverse opportunità per passare in vantaggio. Purtroppo non siamo stati sufficientemente cinici nello sfruttarle e pochi minuti dalla fine della partita è arrivata la rete dei nostri avversari su una palla inattiva che ci ha condannato ad una sconfitta a mio avviso immeritata per quanto si era visto nel corso della gara. Facciamo i complimenti ai nostri avversari e ripartiamo consapevoli comunque di essere una squadra che non ha intenzione di mollare di un centimetro da qui alla fine del campionato».

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Partita abbastanza complicata, su un campo al quale non siamo abituati e contro una squadra tosta, con diversi elementi buoni. Abbiamo tenuto il pallino del gioco senza trovare la via della rete. Fortunatamente nella ripresa su un calcio piazzato Popescu è riuscito a controllare e a calciare bene per la rete decisiva. Vittoria importante che ci porta in vetta con una gara in meno. Testa alla gara di domenica contro Torri, sarà molto difficile, dobbiamo prepararci al meglio».

Alto Lazio – Velinia 5-1

Pirozzi, Pirozzi, Pirozzi, Bucci, Bucci (A), Tosoni (V)

Successo netto dell’Alto Lazio contro il Velinia. Un 5-1 che serve alla squadra di mister Bucci a mantenere l’imbattibilità casalinga (3 vittorie e un pareggio) e a portarsi a quota 14 punti al quarto posto in coabitazione con Borgorose. Il Velinia resta a secco.

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Buona gara, risultato mai in discussione. Quando prevale il “noi” sull’”io” riusciamo ad esprimere un buon calcio, a giocare da squadra e a fare buone prestazioni, non sempre ci riusciamo e dobbiamo lavorare ancora molto su questo aspetto. Le condizioni climatiche non erano ottimali, ma siamo stati bravi a controllare bene la gara e a conquistare i tre punti dopo la sconfitta di settimana scorsa. Adesso ci concentriamo alla gara contro Monte San Giovanni. Ci tengo a dedicare questa vittoria al nostro Samuele Cutuli, un nostro ragazzo giovane che farà parte del futuro di questa squadra, infortunatosi in un allenamento e che dovrà operarsi al crociato anteriore. Forza Samuele, ti siamo vicini, aspettiamo il tuo ritorno».

Santa Susanna – Monte San Giovanni 3-1

Quartana, Grifoni, D’Ambrosio (S), Fenici (M)

Secondo successo consecutivo per il Santa Susanna nella sfida contro il Monte San Giovanni. La squadra di mister Pompili va avanti di due reti prima del rigore di Fenici che riapre la gara. D’Ambrosio in contropiede sigla la rete del definitivo 3-1. Con questo successo importante il Santa Susanna aggancia al secondo posto Piazza Tevere con 17 punti. Monte San Giovanni resta a 8.

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Vittoria importante giunta al termine di una partita non bella ma accesissima. Contentissimo per i 3 punti ma anche perché, mancando 3 titolari, c’è stato modo di fare giocare ragazzi fin qui poco utilizzati ed oggi protagonisti a riprova che la squadra ha buone individualità ma che la vera differenza la fa il nostro gruppo».

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «C’è molto rammarico nel commentare questa gara iniziata subito in salita per noi. Appena trascorsi pochi minuti, su un cross la palla carambola sui piedi di un loro giocatore che la mette dentro in netto fuorigioco ma l'arbitro convalida la rete. Da quel momento come in tutte le altre gare disputate prendiamo in mano il pallino del gioco creando diverse occasioni per realizzare, ma purtroppo fatichiamo tantissimo a concretizzare sotto porta. Nel secondo tempo prevale un equilibrio ma al 20’ si portano sul due a zero con un tiro deviato da un nostro giocatore. Abbiamo avuto la forza di reagire e infatti poco dopo la partita si riapre accorciando le distanze su calcio di rigore realizzato da Fenici. A quel punto ci siamo sbilanciati cercando il pareggio ma a pochi minuti dalla fine su un contropiede chiudono la gara. Un risultato troppo pesante per quello che si è visto in campo. Faccio comunque i miei complimenti al Santa Susanna, squadra molto fisica e ben quadrata».

Sporting Corvaro – Poggio Bustone 4-1

Maceroni, Massimi, Di Gaetano, Di Gaetano (S), Diassy (P)

Si conferma perfetto in casa lo Sporting Corvaro che batte anche il Poggio Bustone per 4-1. Padroni di casa che partono molto bene e si portano subito al comando per poi chiudere definitivamente la gara nel secondo tempo. Di Gaetano sale a 8 marcature stagionali, portandosi in testa alla classifica marcatori.

Poggio Bustone resta a quota 5 punti in classifica.

Eugenio Massimi, giocatore Sporting Corvaro: «Era importante vincere per continuare a mantenere l'imbattibilità in casa e per recuperare punti in classifica. Partita approcciata bene contro una squadra ostica e mai doma, andiamo al riposo sul 2-0 ma su una nostra disattenzione subiamo gol. Siamo stati bravi a mantenere l'equilibrio e a chiudere la partita nel finale. Vorrei sottolineare la prestazione eccellente dell'arbitro, ringraziare la società Poggio Bustone per il terzo tempo offerto e stimolare la lotta contro la violenza sulle donne, iniziativa portata avanti dalla federazione. Rispetto a queste cose, il calcio passa in secondo piano».

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Si è giocato con uno dei primi freddi stagionali, probabilmente abbiamo accusato anche questo e abbiamo subito due gol da calci piazzati nel primo tempo. Abbiamo accorciato le distanze tornando in partita fino al rigore del 3-1 a cinque minuti dalla fine. Non perdiamo animo e colpiamo un palo interno nei minuti di recupero nel tentativo di tornare in partita, poi sulla ripartenza viene fischiato un rigore, secondo noi viziato da un fallo in precedenza di un attaccante del Corvaro, che fissa il punteggio sul 4-1, ma era comunque un episodio che non avrebbe influito sul risultato finale. Noi sappiamo che dobbiamo lavorare molto per mantenere la categoria. Ci concentriamo sulla sfida di domenica contro Cantalupo, proveremo a rinforzarci e ad intervenire dove abbiamo lacune ».

Torpedo Rieti – Torri in Sabina 1-2

Francia (TR), Mazzoli, Simoncelli (TS)

Seconda vittoria consecutiva per il Torri in Sabina. Dopo il successo di domenica scorsa nel derby contro Cantalupo, i sabini espugnano il Gudini battendo 2-1 la Torpedo Rieti. Gara difficile per i padroni di casa, sotto di un gol e in inferiorità già nel primo tempo. Nella ripresa, dopo un rigore sbagliato, arriva il pareggio dei reatini, ma a decidere la gara è il match winner di Mazzoli nei minuti di recupero. Torri sale così a 10 punti in classifica, mentre la Torpedo resta a 4.

Luca Cordeschi, difensore Torpedo Rieti: «Una partita sfortunata, giocata 70 minuti in dieci in cui, oltre ad aver sbagliato un rigore, abbiamo prodotto tante azioni offensive. Dobbiamo sicuramente migliorare nella gestione dei minuti finali ed essere più lucidi nei momenti chiave della partita. Nelle prossime partite prima della sosta daremo tutto per tornare a fare punti e migliorare la posizione in classifica».

Simone Magrini, Ds Torri in Sabina: «Il tempo era freddo, ma la partita è stata molto calda e maschia. Il mister e i giocatori avversari ci hanno fatto subito trovare un ambiente ostile (la società e i dirigenti invece sempre educati e rispettosi nei nostri confronti) infatti a metà primo tempo erano già in 10 per un pugno a un nostro tesserato. Primo tempo veramente giocato male da parte nostra, il secondo inizia con un rigore ben neutralizzato dal nostro portierone Mattia Nobili che si era già superato nel primo tempo con un vero miracolo a tu per tu. Andiamo in vantaggio con Simoncelli da calcio d'angolo, controlliamo la partita fino alla fine quando su nostra disattenzione prendiamo il pareggio. Nei minuti di recupero il gol vittoria di Mazzoli, un ragazzo veramente serio e umile che si è messo a disposizione dei mister con impegno e dedizione, migliorando di giorno in giorno. Dedichiamo la vittoria al nostro insostituibile sostenitore Giulio Frattali che ha compiuto gli anni qualche giorno fa».

Gens Cantalupo – Atletico Cantalice 0-3

Beccarini A., Eleuteri, Beccarini L.

Torna a vincere l’Atletico Cantalice al Tempesta di Cantalupo. Battuta la Gens 3-0 grazie alle reti di Alessandro e Luca Beccarini e di Eleuteri. Cantalice con questo bel successo si porta con 12 punti al settimo posto in piena corsa per le prime posizioni. Cantalupo perde la settima gara consecutiva stagionale e resta a secco.

Roberto Bartoli, tecnico Gens Cantalupo: «Purtroppo il rigore sbagliato ad inizio partita ci ha demoralizzato ed è difficile reagire anche su episodi sfortunati. La situazione ci penalizza ma non molliamo ed insieme ai ragazzi ce la metteremo tutta per non demordere».

Pietro Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «Una vittoria indiscutibile al termine di una gara corretta. Abbiamo commesso qualche errore nella manovra di gioco ma una volta acquisito il vantaggio la squadra si è espressa bene e siamo pienamente soddisfatti».

Riposa: Borgorose

Girone D

Forano – Castel Giubileo 1-4

Stanga

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per Forano che deve arrendersi anche contro Castel Giubileo. Dopo il vantaggio iniziale di Stanga, i foranesi vengono rimontati dai romani che espugnano il Comunale. Con un solo punto nelle ultime tre partite, i rossoblu scivolano al quarto posto in classifica con 13 punti, a meno 6 dalla vetta e a meno 3 dalla seconda posizione.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Credo sia difficile commentare questo momento, le cose non vanno siamo in completa inversione di tendenza, non ci riesce nulla e paghiamo ogni errore a caro prezzo, mi sembra chiaro ed evidente che non funziona nulla. Dobbiamo in questo momento capire alcune cose per poi procedere con delle scelte mirate. Credo che da questi momenti se ne debba uscire con unione d'intenti da parte di chi crede a quello che si sta facendo. Altre strade oltre al silenzio ed al lavoro settimanale non le conosco»

Classifica girone C

Montopoli 19

Piazza Tevere 17

Santa Susanna 17

Borgorose 14

Alto Lazio 14

Sporting Corvaro 13

Atletico Cantalice 12

Torri in Sabina 10

Monte San Giovanni 8

Poggio Bustone 5

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Piazza Tevere, Santa Susanna, Alto Lazio, Monte San Giovanni e Velinia con una gara in più