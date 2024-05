Sabato 11 Maggio 2024, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 14:59

RIETI - A Casperia va in scena una delle sfide più affascinanti e incerta per la successione a Marco Cossu, il sindaco uscente che non si ricandida alla carica di primo cittadino ma che sarà comunque della partita appoggiando la candidatura di Stefano Petrocchi, già sindaco per due legislature prima dello stesso Cossu. A sfidare Petrocchi una lista con altri due ex sindaci: Giancarlo Sileri, già sindaco per un decennio e ora nuovamente candidato alla carica di primo cittadino, che annovera nella sua lista l’altro ex sindaco Gastone Bianchetti.

Le liste

“ViviAmo Casperia –Tvb Casperia”

Candidato sindaco: Stefano Petrocchi

Candidati consiglieri: Alessandro Battella, Lorenzo Capanna, Daniele Cocchi, Francesco Colletti, Marco Cossu, Paolo Giusti, Emmanuel Charles Goût, Virio Mortelli, Laura Serena, Giulio Viva

“Uniti per Casperia”

Candidato sindaco: Giancarlo Sileri

Candidati consiglieri: Maurizio Angelelli, Gastone Bianchetti, Alessandro Colalelli, Alessandro De Angelis Coccanari, Maria Francesca Gennari, Aurora Giusti, Massimo Marri, Alessia Perilli, Federico Petrucci, Francesco Petruccioli