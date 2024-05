Sabato 11 Maggio 2024, 15:27

RIETI - È corsa a tre a Poggio Catino per il dopo-Ferzi. Infatti, dopo l’annuncio che il sindaco uscente Walter Ferzi non sarebbe stato più della partita, per la sua successione nelle amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi si sono formate tre liste che fanno capo rispettivamente ad Antonio Favetta, attualmente capogruppo di opposizione, Paolo Lelli, attualmente consigliere comunale di maggioranza, e Antonino Tomaselli, attuale vicesindaco.

Le liste

“Uniti si può”

Candidato sindaco: Antonio Favetta

Candidati consiglieri: Francesco Bonini, Gabriele Ciavaglia, Mirko Di Giancarlo, Guerrino Filippini, Giorgia Maxia, Massimo Mei, Cristiano Montesi, Erica Padronetti, Raffaele Ricci, Lorenzo Reimer

“Rinnovamento e Tradizione”

Candidato sindaco: Paolo Lelli

Candidati consiglieri: Stefano Api, Anna Rita Marocchi, Maria Grazia Valeriani, Beatrice Laurenzi, Roberto Scarabotti, Raoul Ferzi, Veronica Binaghi, Marco Romani, Polissena Cerolini, Enzo Grilli

“Rinascita per Poggio Catino”

Candidato sindaco: Antonino Tomaselli

Candidati consiglieri: Valerie Anne Austin, Stefania Canali, Sveva De Felice, Giancarlo Evangelista, Serena Flamini, Damiana Ghersini, Marco Maierini, Gabriele Mischi, Marco Simonetti, Andrea Tornari