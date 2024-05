Sabato 11 Maggio 2024, 16:30

RIETI – Due liste e altrettanti candidati anche a Poggio Moiano, dove, dopo un decennio, esce di scena l’attuale primo cittadino Sandro Grossi, che ha deciso di non tentare il terzo mandato per motivi personali. A raccogliere l’eredità, sua e dell’amministrazione uscente, il vicesindaco in carica Matteo Massimi, che tenta per la prima volta la scalata verso lo scranno più alto del Comune sabino. A contendergliela l’altro candidato, Alessandro Arzilli, a capo della lista civica “Prospettive nuove”.

LISTA CIVICA “PER CRESCERE INSIEME” Candidato sindaco Matteo Massimi Candidati consiglieri Arianna Bisignani, Giulia Cicolani, Antonino Cotugno, Agnese Desideri, Fulvio Fabri, Giuseppina Giuliani, Enrico Grechi, Asia Petroni, Daniele Principessa, Gianluigi Santilli

LISTA CIVICA “PROSPETTIVE NUOVE” Candidato sindaco Alessandro Arzilli Candidati consiglieri Angelo Angeloni, Elisa Cicolani, Giancarlo Cicolani, Domenico Desideri, Luciano Ferrante, Alessio Menenti, Nicola Rocca, Tiziana Saccenti, Mario Tomassetti, Federica Villani