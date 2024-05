Sabato 11 Maggio 2024, 15:13

RIETI - A Roccantica, reduce dall’esperienza delle scorse amministrative nelle quali oltre la lista del sindaco uscente fu presentata in zona Cesarini una seconda lista composta da persone estranee al paese che poi nel corso del tempo sono decadute non portando a termine il mandato, questa volta la lista è una soltanto. Il candidato sindaco è Alberto Sciarra, primo cittadino uscente, il quale come accade in tutti quei Comuni monolista dovrà solo preoccuparsi di raggiungere il quorum di voti necessario per essere confermato alla guida dell’amministrazione comunale del suo paese. Per Alberto Sciarra si tratterebbe del secondo mandato consecutivo come sindaco di Roccantica.

La lista

“Per Roccantica”

Candidato sindaco: Alberto Sciarra

Candidati consiglieri: Sara Bottachiari, Nella Caporali, Dora Capulli, Giancarlo Cati, Carlo Manfrè, Marta Martinelli, Laura Moretti, Andrea Pisaneschi, Angelo Romani, Marina Sabatini