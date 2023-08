Amatrice Rieti, test di spessore contro la Sambenedettese che punta al ritorno in C

RIETI - Sarà un weekend particolarmente significativo per l’Amatrice Rieti, che a due settimane dalla prima di campionato, in poco più di 24 ore si dividerà tra il quarto test estivo e la presentazione ufficiale.

Si comincia oggi, 19 agosto, alle 18 allo stadio di Porto d’Ascoli, dove la formazione di Vincenzino Angelone sfiderà la “ritrovata” Sambenedettese, ai nastri di partenza della serie D. Un test più che probante, al cospetto di un avversario che ha nelle gambe una settimana in più di preparazione atletica e la voglia di stupire e ritrovare la serie C già al primo colpo. Per l’Amatrice Rieti, reduce da due ko consecutivi - contro Real Monterotondo Scalo e L’Aquila 1927 - il desiderio di invertire la rotta e ritrovare il sorriso anche se è ancora calcio d’estate.

Domani squadra, staff tecnico e dirigenza si ritroveranno al centro sportivo Asso Sporting Club dove, dalle 20.30, si terrà la presentazione ufficiale alla presenza dei tifosi e degli addetti ai lavori.

In quella stessa occasione verrà illustrata la campagna abbonamenti per la stagione di Eccellenza 2023/24 per la quale è stato coniato il motto “Riscriviamo la storia”. Poi la serata, presentata dal musicista reatino Daniele Del Conte, proseguirà sulle note della cover band bolognese di Lucio Dalla “La Prima Luna”.