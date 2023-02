Poggio Mirteto batte 2-1 in rimonta Cantalice. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Al Comunale di Poggio Nativo va in scena il derby reatino tra Poggio Mirteto e Cantalice valevole per la seconda giornata di ritorno del girone B di Promozione.

Gara vibrante con la vittoria che va ai mirtensi per 2-1 al termine di una partita dove non sono certo mancante le emozioni. In virtù dei tre punti conquistati oggi, Poggio Mirteto sale al sesto posto con 27 punti, mentre Cantalice resta a quota 23.

Il primo tempo

Il primo squillo è per i padroni di casa al 6’ con Mamarang che da fuori area calcia a lato. Risponde Cantalice con Mostarda che sempre dal limite manda alto di poco. Un traversone in area per Poggio Mirteto vede Marcelli in ritardo per la deviazione, sul ribaltamento di fronte Ortenzi sfiora il palo della porta difesa da Luciani. Alla mezz’ora ancora Poggio Mirteto con Paoloni che calcia fuori. Al 32’ Rossi dalla sinistra un metro fuori area lascia partire un sinistro che batte Luciani ma la palla si stampa sulla traversa. Al 41’ il vantaggio ospite con Santarelli il quale defilato sulla destra raccoglie un cross su punizione e di destro al volo piazza il pallone nell’angolo della porta difesa di Luciani per l’1-0. Poggio Mirteto ci prova con Paoloni che dal limite calcia a lato. I padroni di casa pareggiano all’ultimo minuto del recupero: punizione dalla destra calciata da Bonifazi, intervento maldestro di Maloid che devia la palla sulla traversa con la sfera che torna in campo e il più lesto di tutti da due passi è Marcelli il quale ribadisce in rete per l’1-1.

La ripresa

Al 10’ del secondo tempo grande occasione per gli ospiti con Ortenzi che di sinistro lascia partire un tiro due metri dentro l’area che esalta i riflessi di Valerio Luciani il quale devia in angolo. Insiste Cantalice con Mostarda che dal limite manda fuori di un soffio. Si infortuna Bonifazi, sostituito da Masci. Nella girandola delle sostituzioni al 70’ entra Santiago Castillo al posto di Mirko Luciani. Passano 6 minuti e il centravanti argentino trova il gol partita: azione insistita dei padroni di casa con lo stesso Castillo che recupera palla e apre il gioco per Mamarang il quale dalla destra lascia partire un cross sul quale di testa si avventa proprio Castillo che non dà scampo a Maloid per il 2-1 (nella foto). Forcing finale degli ospiti che all’85’ vanno vicino al pareggio dopo un batti e ribatti nell’area mirtense con gli attaccanti del Cantalice che non riescono a trovare la deviazione vincente. L’ultimo sussulto è dei padroni di casa con Morelli che in area di tacco indirizza verso la porta di Cantalice costringendo Maloid ad un prodigioso intervento che evita il 3-1.

Le dichiarazioni post gara

Antonio Domenici, allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio: «Vittoria importantissima contro una squadra forte e ben messa in campo. Non era facile e così è stato. Al di là della bravura e dell’impatto che ha avuto sul match Santiago Castillo oggi devo dire che i ragazzi sono stati tutti veramente bravi, dal primo all’ultimo. Ci prendiamo una vittoria che vale doppio proprio perché conquistata contro una squadra davvero forte. La svolta è stata quella di essere riusciti a pareggiare sul finale di primo tempo ed essere poi tornati in campo con grande fiducia. Venivamo da una gara, quella di San Basilio, persa in maniera immeritata e abbiamo passato una settimana, io soprattutto, difficile. Aver vinto oggi ci ripaga della delusione di domenica scorsa e ora si va avanti con grande fiducia».

Simone Patachiola, allenatore Pol. D. Cantalice: «C’è grande rammarico per la sconfitta dopo una gara giocata bene dai miei ragazzi che per larghi tratti hanno costretto Poggio Mirteto a difendersi. Non siamo riusciti a concretizzare alcune occasioni importanti che ci eravamo costruiti. Dispiace perché per quel che si è visto in campo ci sarebbe andato stretto persino il pareggio, invece abbiamo perso con un gol viziato da un nostro errore e l’altro frutto di una delle rare occasioni che abbiamo concesso ai nostri avversari. C’è dispiacere ma il calcio purtroppo è anche questo, se non sfrutti e concretizzi le occasioni che hai poi succede quello che è successo oggi».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Morelli, Bonifazi (55’ Masci), Miconi, Calabresi, Surber, Lulli (55’ Thau), Mamarang, Marcelli (81’ Galletti), Paoloni (55’ Ciaccio), Luciani M. (70’ Castillo). A disp. Sechi, Avenali, Marchesani, Varriale. All. Domenici

Pol. D. Cantalice: Maloid, Massimi, Agnesi, Mostarda M. (85’ Mostarda L.), Gunnella, Rossi, Matteucci (60’ Paris), Santarelli, Mattei, Ortenzi (87’ Chelebi), Accardo (60’ Pezzotti). A disp. Giovannelli, Duina, Polidori, Boncompagni, De Dominicis. All. Patacchiola.

Arbitro: Marco Antonuccio di Roma 1

Reti: 41’ Santarelli (C), 45+3’ Marcelli, 76’ Castillo (P)

Note. Ammoniti: Surber, Masci, Ciaccio, Castillo (P), Agnesi (C). Angoli: 1-10. Spettatori 150 circa.