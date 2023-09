Il Fc Rieti cerca il tris sul difficile campo del Real San Basilio: «Indispensabile la testa giusta»

RIETI - Il Fc Rieti a caccia del tris sul campo del Real San Basilio (domani, ore 11, arbitro Sanna di Ostia Lido), considerata tra le migliori formazioni del girone B di Promozione, che dopo il passo falso iniziale contro il Valle del Peschiera (3-2) e il pareggio nella gara d’andata di Coppa Italia contro un’altra sabina (il Poggio Mirteto, 2-2), chiuderà il tris proprio con gli amarantocelesti di Fabrizio Ferazzoli, con tre punti di ritardo da recuperare. Per il Rieti, che sarà schierato col 4-2-3-1, dopo Viterbese e Cantalice, sarà un’altra prova del nove, un altro incontro in cui servirà tenacia per avere la meglio.

«In tanti dipingono il San Basilio come una squadra costruita con l’intento di vincere il campionato - ammette il tecnico Fabrizio Ferazzoli - e già questo basta per affrontare la trasferta con la testa giusta. Noi, però, non siamo da meno, abbiamo le qualità sia tecniche che individuali per fare bene e ottenere un risultato positivo, ma per farlo servirà un approccio alla gara diverso da quello di domenica scorsa e molto più aderente a quello di Cesano contro la Viterebse».