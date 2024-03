Amatrice Rieti, grande gioia. Foto. Gardini: «Sbloccata la partita al momento giusto»

RIETI - A fine gara grande gioia allo Scopigno pe ril successo dell'Amatrice Rieti sulla Luiss. Gli amarantocelesti sono ora a -2 dalla vetta visto il ko della W3 a Civitavecchia.

«Siamo stati bravi a sbloccare la partita nel momento giusto perché loro si chiedevano bene e ci contenevano senza grosse difficoltà - afferma il tecnico Aldo Gardini - Una volta in vantaggio abbiamo continuato con la stessa mentalità e la gara si è messa esattamente come volevamo. Campionato riaperto? Secondo me non è stato mai chiuso, perché fino alla fine si rischia anche con chi lotta per salvarsi. Dobbiamo restare sul pezzo sempre, non mollare un centimetro sia di testa che fisicamente. Poi alla fine tireremo le somme».