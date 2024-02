La Torpedo espugna il campo della Gens Cantalupo: 1-3. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria la Torpedo Rieti espugna il “Tempesta” di Cantalupo imponendosi per 3-1 sulla Gens. La formazione di casa è ampiamente rimaneggiata a causa delle squalifiche ma disputa comunque la sua onesta partita mostrando di poter meritare sicuramente una classifica migliore.

Il primo tempo

La gara inizia nel migliore dei modi per la Torpedo che dopo soli sei minuti di gioco passa in vantaggio con un tiro di Micarelli (oggi doppietta per lui) che batte Cipriano a fil di palo. Il portiere della Gens si riscatta subito bloccando al 12’ un’insidiosa punizione di Gunnella e dopo due minuti c’è una buona occasione per i padroni di casa quando Di Curzio calcia una punizione dal limite concessa per fallo di Di Lorenzo sul capitano Iannarella ma la conclusione viene ribattuta e sul successivo tentativo a rete dello stesso Iannarella viene fischiato un fallo a favore degli ospiti. Al 15’ bella azione offensiva condotta dalla Gens con Valenti e Andrei Romagnoli con deviazione in calcio d’angolo: dalla bandierina calcia Di Curzio ma è bravo Martini a bloccare il rasoterra dell’attaccante sabino. Ancora Valenti al 25’ impegna Martini dalla distanza ed al 30’ una nuova punizione di Gunnella per Micarelli viene deviata in corner. Al 34’ arriva il raddoppio degli ospiti con una bella giocata di Micarelli in contropiede ma la Gens non si scoraggia e prova a reagire al 37’ con un calcio da fermo di Valenti respinto dalla barriera avversaria ed al 38’ con una girata di Andrei Romagnoli di poco alta. Al 39’ tiro da fuori area di Vieriu parato da Cipriano ed al 44’ lo stesso giocatore indirizza a fil di palo un tiro insidioso che termina di poco fuori. Da segnalare in chiusura una conclusione di Bonifazi respinta dai difensori avversari.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con una nuova punizione di Gunnella bloccata a terra da Cipriano ed un minuto dopo arriva il terzo gol della Torpedo: autore lo stesso Gunnella che su calcio piazzato indirizza il pallone sotto l’incrocio dei pali siglando una rete di indiscussa bellezza e abilità.

Al 18’ tentativo di Francia di poco alto ed al 20’ la Gens accorcia le distanze su calcio di rigore: Sussu atterra Stazi in area e dal dischetto Valenti sigla la rete del 3-1. Al 22’ ancora una giocata superba di Gunnella che colpisce in pieno la traversa ed al 23’ tentativo di Volpi deviato in angolo da Cipriano. Al 26’ bella azione in velocità di Rinalduzzi che penetra in area dalla sinistra e tenta la conclusione sfiorando la base del palo. Poi varie sostituzioni ma il risultato non cambia fino al triplice fischio di chiusura dell’arbitro Mattei.

I commenti

Fabrizio Giambenedetti, tecnico Gens Cantalupo

«Siamo usciti anche oggi dal campo a testa alta con i ragazzi che hanno giocato bene e che meriterebbero sicuramente di più. Purtroppo abbiamo pagato le conseguenze dell’arbitraggio scandaloso di domenica scorsa con assenze che soprattutto in attacco sono state rilevanti».

Massimo Nobili, dirigente Torpedo Rieti

«Una vittoria importante scaturita in una gara combattuta e onorata da ambedue le società, sia in campo che fuori. Noi proseguiamo la nostra rincorsa con lo spirito mostrato oggi».

Il tabellino

Gens Cantalupo: Cipriano, Pitotti (10’st Stazi), A.Belladonna, Di Curzio, Bonifazi, Nobili, And.Romagnoli, Ale.Romagnoli, Valenti, Iannarella, Rinalduzzi. A disp. D.Belladonna, Pieroncini, Sabatino, Mattei. All. Fabrizio Giambenedetti

Torpedo Rieti: Martini, Di Lorenzo, Susso, Gunnella (26’st Basilici), Cordeschi, Pezzotti, Francia, Vieriu (40’st.Selvi), Volpi (38’st Righi), Ballacchino (26’st Ciogli), Micarelli (15’st Vassallo). A disp. Rinaldi, Casciani, Nobili, Keita. All. Claudio Ranalli e Gianluca Basilici

Arbitro: Mattei di Rieti

Marcatori: 6’ pt e 34’pt Micarelli, 3’ st Gunnella, 20’st rig. Valenti

Note: ammoniti Valenti, Iannarella, Bonifazi, Pezzotti, Righi; angoli 1-3.