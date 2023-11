Amatrice Rieti e la sfida infinita con l'Astrea, battuta due volte in Coppa. Ancora chiuse le porte al Green Park

RIETI - L'Amatrice Rieti è pronto per sfatare il 'tabù' Green Park La Foresta. Dopo l'esordio amaro col Pomezia (1-3 in favore dei romani) la formazione amarantoceleste proverà a ritrovare la vittoria casalinga - che manca all'appello dal 29 ottobre scorso - contro quell'Astrea già affrontato due volte nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e battuto sia all'andata, che al ritorno con un doppio 1-0.

Bocche cucite

Nel quartier generale amarantoceleste vige ancora il silenzio stampa: la società - che nel frattempo ha cambiato nuovamente il responsabile della comunicazione, il terzo della stagione dopo Matteo Dionisi e Alessio Pasquali - al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni e mantenere alta la concentrazione dell'ambiente, dovendo recuperare cinque punti dal Pomezia capolista, tenere il passo di Campus Eur e Maccarese e guardarsi le spalle da Romulea, Aurelia Antica e Montespaccato che dalle retrovie premono per tornare in corsa-promozione.

Angelone si affiderà nuovamente alla miglior formazione possibile puntando ancora sui gol di Rossi e Giovannini in attacco.

Porte chiuse

La gara si giocherà nuovamente in regime di porte chiuse, mancando ancora l'ok della commissione pubblico spettacolo per l'apertura - anche limitata a un numero minimo - agli spettatori, ma sarà possibile seguire la sfida in diretta sull'app di My Soccer Player a partire dalle 14,30.