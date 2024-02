Prima: soddisfatte Cittaducale e Gavignano, Casperia e Valle del Salto contestano l'arbitraggio. I commenti

RIETI - Tra soddisfazione e recriminazioni, parlano i protagonisti della ventunesima giornata del girone B di Prima categoria. Bene Gavignano e Cittaducale, protestano Casperia e Valle del Salto. Rammarico anche per Passo Corese. Poggio San Lorenzo, Ginestra e Alba Cittareale non riescono ad invertire la rotta. Continua la corsa del Palombara di mister Davide Colantoni, che resta in testa insieme a Civita Castellana.

Risultati, marcatori e commenti (XXI giornata)

Civita Castellana – Casperia 3-2

Ubah, De Angelis R.

Casperia sfiora il colpaccio sul campo della capolista Civita Castellana. Gli aspidi vanno sopra di due reti dopo aver parato un rigore, sfiorano la terza rete ma vengono poi rimontati, non senza recriminazioni. Civita Castellana prosegue la sua corsa, Casperia resta a 33 punti.

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Partita a tratti dominata contro la prima in classifica, probabilmente li abbiamo sorpresi. Andati meritatamente in doppio vantaggio, sfioriamo la terza rete più volte, siamo fermati però da brutte chiamate di fuorigioco. Loro così vanno in rete con posizioni altrettanto dubbie, creiamo occasioni ma a passare in vantaggio sono loro. C’è rammarico per gli episodi, in campo non si è vista la differenza di classifica. Diciamo che l’arbitro non era nella sua migliora giornata. Dispiace per la società che fa investimenti e sacrifici, non si merita tutto ciò»

Alba Cittareale – Castrum Monteorotondo 0-4

Non può nulla l’Alba Cittareale contro la corazzata Castrum Monterotondo. Al Tito Flavio Vespasiano passano gli eretini con un netto 4-0 che lascia l’Alba a quota 10 punti.

Real Gavignano Ponzano – Ginestra 2-0

Giovannelli, autogol

Torna a sorridere il Real Gavignano Ponzano che batte il Ginestra per 2-0. Padroni di casa bravi a sfruttare due errori difensivi del Ginestra. Tre punti che danno morale ai gavignanesi che tornano al successo e salgono a 23 punti. Ginestra fallisce l’aggancio e resta 17.

Giovanni Giometti, dirigente Real Gavignano Ponzano: «Vittoria giusta e meritata arrivata dopo un n periodo difficile sia per squalifiche che per infortuni, i ragazzi si sono impegnati molto allenandosi bene e con concentrazione meritando questa vittoria che ci porta a pochissimi punti dalla salvezza»

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Una gara brutta, decisa da due errori che potevamo evitare. Non abbiamo giocato con la giusta convinzione e la giusta rabbia che serve ad una squadra che vuole fare punti. Potevamo uscire da questa situazione di classifica già settimana scorsa ma non abbiamo chiuso la gara con Cittareale. Con Gavignano potevamo puntare all’aggancio, ma non siamo stati all’altezza. Per il finale di campionato dobbiamo cambiare passo e tornare ad avere stimoli»

Cittaducale – Valle del Salto 2-1

Mancini, D’Amelia (C), De Sanctis A. (V)

Cittaducale batte Valle del Salto dopo una gara accesa e ricca di episodi che fanno discutere. Ospiti in doppia inferiorità numerica dopo pochi minuti, ma nonostante ciò trovano la via della rete con il solito De Sanctis. Cittaducale reagisce e alla lunga riesce a ribaltare il risultato con Mancini prima e D’Amelia poi. Battuta d’arresto per Valle del Salto ferma la propria striscia di risultati utili consecutivi. Cittaducale sale a 29 punti.

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Partiamo fortissimo riuscendo ad andare in gol subito ma l’arbitro inspiegabilmente annulla per un fuorigioco assurdo visto che il giocatore che ha segnato veniva da dietro. Comunque loro rimangono in 10 per un fallo nettissimo da ultimo uomo (anche qui l’arbitro non concede il vantaggio con un mio ragazzo solissimo davanti al portiere).

Rimangono in 9 per una doppia ammonizione ingenua ma altrettanto solare , nonostante ciò anche questa domenica riusciamo a farci gol da soli. Abbiamo però la forza di riagguantarla con una magia di Mancini per poi andarla a vincere con D’Amelia che fa un gol da attaccante vero»

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «La prestazione dei ragazzi c’è stata, non posso rimproverare nulla alla squadra che nonostante la doppia inferiorità numerica è riuscita con voglia e grinta a portarsi in vantaggio. Nulla da dire sul primo rosso, mentre sulla seconda espulsione abbiamo da recriminare. Pretendiamo rispetto da parte del direttore di gara. Un episodio del genere dopo pochi minuti ha condizionato inevitabilmente la gara. Andiamo avanti sapendo di poter contare sull’impegno e il giusto atteggiamento»

Palombara – Brictense 4-0

Si conferma ancora una volta il Palombara di mister Colantoni, in piena lotta per il primato del girone. Convincente la prestazione contro la Brictense battuta 4-0 con le reti di Cann, Persichetti e Uccellini (doppietta). Palombara resta in testa appaiato con il Civita Castellana (53 punti).

Giuseppe Angeloni, vice allenatore Palombara: «Una partita interpretata alla grande dai ragazzi. La partita è stata equilibrata nei primi 10 minuti poi abbiamo trovato la giusta quadra e la partita ha girato a nostro favore. La partita è stata dominata in lungo e largo e il risultato ne è la dimostrazione: oltre i gol di Cann e Persichetti, fa piacere aver ritrovato i gol del nostro capitano che ha siglato una doppietta. Ora ci impegneremo come sempre per la prossima partita dove troveremo una bella squadra. Ci sarà da combattere ma i ragazzi sono pronti»

Castelnuovese – Poggio San Lorenzo 3-1

Di Carlo

Sconfitto il Poggio San Lorenzo sul campo della Castelnuovese. Ospiti in vantaggio con Di Carlo ma rimontati dalla Castelnuovese che raggiunge in classifica Valle del Salto. Poggio San Lorenzo resta a quota 26 punti.

Emiliano Chiappalone, vice allenatore Poggio San Lorenzo: «Dopo essere andati in vantaggio non siamo stati bravi a chiudere la partita sfruttando altre due limpide occasioni da gol che abbiamo creato, dopo aver subito il gol del pareggio abbiamo abbassato i ritmi e creato poco, loro hanno saputo sfruttare tutte le occasioni e hanno trovato i due gol che hanno chiuso la gara. Veniamo da due partite giocate non come sappiamo fare, speriamo di invertire la rotta già domenica prossima contro Città di Fiano»

Passo Corese – Città di Fiano 1-2

Rubbiani

Non riesce a sbloccarsi il Passo Corese contro il Città di Fiano. Padroni di casa che fanno una buona gara, pareggiano il vantaggio iniziale degli ospiti ma nella ripresa restano in inferiorità numerica e cedono con un rigore.

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Gara strana, dominata da noi e persa con una rete loro in fuorigioco. Abbiamo raggiunto il pareggio per poi restare in dieci e andare sotto su rigore. La squadra nonostante la giovane età ha fatto il suo, abbiamo sfiorato il risultato positivo ma non è stato abbastanza. Testa alla prossima gara a Palombara»

Castel Madama – Guidonia 2-2

Classifica

Palombara 53

Civita Castellana 53

Castrum Monterotondo 48

Guidonia 35

Valle del Salto 34

Castelnuovese 34

Casperia 33

Città di Fiano 30

Cittaducale 29

Castel Madama 27

Poggio San Lorenzo 26

Real Gavignano Ponzano 23

Ginestra 17

Passo Corese 11

Alba Cittareale 10

Brictense 7