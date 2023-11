Un’occasione unica per tutti i tesserati dell’Asd Borgorose: il 18 novembre arriva Cristian Ledesma

RIETI - Un’occasione unica per tutti i tesserati dell’Asd Borgorose. Sabato i ragazzi della società che milita nel campionato di Seconda categoria, insieme ai gruppi della scuola calcio, avranno modo di incontrare, presso il Campo Sportivo di Borgorose, Cristian Ledesma, ex centrocampista della Lazio, dove ha giocato in Serie A tra il 2006 e il 2015. La scuola calcio della società è infatti affiliata con la Ledesma Academy, fondata proprio dall’ex capitano biancoceleste che sarà protagonista di un allenamento extra al fianco dei ragazzi. Un’occasione di crescita per tutti i tesserati dell’Asd Borgorose che non vedono l’ora di poter apprendere il più possibile da questo incontro con un ex calciatore professionista che seguirà con un occhio attento tutti i gruppi coinvolti. L’appuntamento per l’evento al Campo Sportivo di Borgorose è alle ore 15 di sabato 18 novembre.