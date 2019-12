© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "La squadra al lavoro, il preparatore atletico in ferie". No, non è la parodia del film di Lino Banfi e Barbara Bouchet "La moglie a casa...l'amante in città", ma molto più semplicemente la formula decisa dalla società per tentare di gestire (almeno per ora) il caso-Garofalo, di fatto invitato ad usufruire delle ferie maturate fino ad oggi, continuando a percepire regolarmente lo stipendio.E poi? Cosa succederà dopo il 1° gennaio, quando cioè saranno terminate le due settimane di "riposo forzato"? Semplice: Garofalo tornerà a completa disposizione del club e già il 2 gennaio 2020 si ripresenterà in tenuta da lavoro (tuta, scarpini e cronometro) mettendosi a disposizione della società, che nel frattempo però deve capire come gestire la questione, visto che Garofalo è tesserato come prepatatore atletico professionista di prima squadra e che, solo le sue dimissioni volontarie o un eventuale esonero consentirebbero al club di poterne tesserare un altro, tant'è che di Piergallini, per il momento, non c'è alcuna nota ufficiale sul suo tesseramento.Ora, però, una domanda sorge spontanea: con tutto rispetto per Oscar Piergallini, ma con una società in ristrutturazione e con una situazione economica tutt'altro che florida, al netto del fatto che Garofalo difficilmente mollerà la presa "accontentandosi" di una buonuscita, perché non continuare con lui ed evitare - perché l'epilogo più probabile è quello - di ritrovarsi con due preparatori atletici a libro paga? La risposta dopo il 2 gennaio.