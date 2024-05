Martedì 7 Maggio 2024, 02:15

L'inizio di un viaggio o la fine del sogno. Questa sera sapremo se il Latina Calcio 1932 potrà continuare il percorso che porta in serie B oppure, come accaduto un anno fa, scendere dal treno alla prima fermata. Serve l'impresa a Taranto, visto che per approdare al secondo turno play off è obbligatorio vincere nei 90'.

Allo stadio Iacovone, alle 20.30, i ragazzi di mister Fontana affronteranno quella che, senza i quattro punti di penalizzazione, sarebbe stata la seconda forza del campionato. Un avversario di livello, quello guidato da Capuano, che i nerazzurri dovranno affrontare con coraggio e determinazione come ammesso in conferenza stampa proprio dal tecnico del Latina.

DETERMINAZIONE

«C'era attesa per l'inizio del play off, abbiamo dovuto aspettare qualche giorno per conoscere il nome dei rivali, ma adesso si scende in campo. Ci tocca il Taranto protagonista di una stagione di alto profilo, una squadra che ha dimostrato la sua forza durante questi mesi» dice l’allenatore del Latina Gaetano Fontana. «I pugliesi hanno un vantaggio importante che è quello di poter contare su due risultati, ma noi andremo a fare la nostra partita provando a dar fastidio - ha detto ieri il mister - Non dobbiamo scendere in campo con ansia, bensì arrivare alla vittoria seguendo i nostri codici. Veniamo da una stagione con tante difficoltà, abbiamo avuto diverse defezioni che hanno complicato il nostro cammino. Nonostante tutto abbiamo provato sempre a dare il massimo, sappiamo che per andare avanti siamo costretti vincere e proveremo a farlo».

«Possiamo giocarcela - è convinto Fontana - e lo faremo dal primo all'ultimo minuto, bisogna crederci e cercare di guastare la festa ai nostri avversari Chiaramente siamo consapevoli delle enormi difficoltà che la partita presenta, il Taranto ha qualità diffusa, ma al tempo stesso siamo consci della bontà del lavoro svolto e in questi giorni si è lavorato forte per migliorare i difetti palesati nell'ultimo periodo».

Non è stato un percorso semplice, il Latina ha alternato buone prestazioni ad altre sotto tono, ma alla fine il decimo posto ha fornito l'opportunità di entrare a far parte della poule promozione.

E quando si parla di futuro, Fontana risponde così: «Volevamo fortemente i play off e ci siamo riusciti, adesso vediamo quello che succede. Abbiamo raggiunto il traguardo grazie a un lavoro maniacale e certosino, siamo concentrati su questo impegno, dopodiché si potrà guardare al prossimo anno. Sono una persona d'altri tempi e dobbiamo rimanere con il focus sulla partita di Taranto, ho parlato tanto con i ragazzi in questa settimana e ho detto di vivere questo momento come fosse un sogno, chiunque scenderà in campo dovrà dare il massimo. Quello che non deve mai cambiare è lo spirito con cui fai questo lavoro, sono convinto che il risultato debba essere raggiunto con la massima grinta e concentrazione»'

SCELTE

Rispetto all'ultima uscita c'è solo un ritorno, ma molto importante, quello di capitan Di Livio. In mezzo al campo la sua qualità e la sua leadership possono fare la differenza. «Parliamo di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Sappiamo cosa può dare a livello tecnico ma anche a livello mentale a- ammette l'allenatore -. Sul resto della squadra abbiamo Cittadino che verrà con noi e sarà un bel messaggio per tutti. Per il resto rimane tutto immutato con le nostre assenze di sempre»'.

Probabile quindi che si vada verso un undici molto simile a quello che ha affrontato proprio dieci giorni fa i pugliesi. Davanti a Guadagno scelte obbligate con De Santis, Marino e Vona, a centrocampo saranno Riccardi e Di Livio a dettare i tempi coadiuvati da Paganini chiamato a sostenere la manovra con Ercolano e Crecco ad agire sulle corsie laterali e D'Orazio pronto a innescare con la sua velocità il riferimento offensivo Mastroianni. Proprio il bomber ha siglato l'ultima rete in campionato e sarà ancora una volta lui l'uomo chiamato a creare disagi alla difesa pugliese che, specie nel secondo tempo della gara giocata al Francioni, ha mostrato qualche crepa. Che il Latina dovrò essere bravo a sfruttare per compiere l'impresa.