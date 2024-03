Amatrice Rieti festeggia il ritorno allo Scopigno: Viterbo ko 4-0 e e secondo posto in solitaria. Foto

RIETI - Il ritorno allo Scopigno dell’Amatrice Rieti coincide con un poker sulla Favl Cimini Viterbo e con il secondo posto in solitatia del girone A di Eccellenza. Termina 4-0 la sfida con i viterbesi, una passeggiata dei reatini che nei minuti finali si permettono di contare cinque under negli undici in campo.

L’Amatrice Rieti torna a calpestare il manto dello Scopigno in una gara che non passa inosservata.

Gli amarantocelesti non giocavano allo Scopigno dal 29 ottobre: vittoria per 1-0 contro l’Aranova.

Il primo tempo

Dopo 27’ in cui il Rieti ha tenuto il pallino del gioco senza rischiare nulla ad eccezione di un gol subito in fuorigioco, arriva il gol del vantaggio: Sarritzu fa tutto solo poi mette in mezzo, su una ribattuta arriva Aversa che sigla la rete dell’1-0. Al 34’ arriva il raddoppio del Rieti, Alessandro recupera una palla sulla mediana, imbuca per Rossi che davanti a Bertollini fa 2-0. Al 44’ Alessandro pesca uno dei suoi numeri dal cilindro: il numero 77 conclude al volo una palla che rimbalzava sui trentacinque metri e la insacca sotto la traversa. Gol che raccoglie tutta la gioia e lo stupore dello Scopigno per un giocatore fuori categoria.

La ripresa

L’Amatrice Rieti riprende a giocare sullo stesso entusiasmo del primo tempo: al 5’ una ripartenza amarantoceleste sulle corde Alessandro-Rossi termina con la rete di Alessandro su assist di Rossi. Nulla da registrare nei restanti minuti, Rieti che controlla senza rischiare nulla.

Il tabellino

Amatrice Rieti: Egidio, Filosa (16’st Di Francia), Sarritzu (31’st Felici), Rossi, Tiraferri (38’st Grassi), Scipioni, A.Fiscaletti, Aversa, Alessandro, Diarra (27’st S.Fiscaletti), Mattei (20’st Di Nicola). A disp. Capriccioli, Di Francia, Fiscaletti, Boncompagni, Bertino, Coppola, Grassi, Felici. All. Gardini Aldo

FC Viterbo: Bertollini, De Goicochea (1’st Kordic), Ilie, Nesta, Tallardo (25’st Barduan), Cisse, Paruzza, Ciucci, Spolverini, Lo Zito (8’st Silvestroni), Seck (8’st Giorgi). A disp. Di Rienzo, Ottaviani, Cadar, Torsellini, De Simoni. All. Castagnari Massimo

Arbitro: Antonuccio di Roma 1 (Valenti e Amato)

Marcatori: 27’pt Aversa, 34’st Rossi, 44’ pt 5’st Alessandro

Note. Ammoniti: Scipioni (R) Cisse (V) Angoli: 2-2 Recupero: 0’pt- 0’st