ALTRE GARE, I GIORNATA

RIETI - Inizia domani alle 15 al Gudini l’avventura della Berretti del Rieti guidata da Lorenzo Pezzotti. L’esordio stagionale sarà nel girone C del campionato Berretti per gli amarantocelesti sarà contro il Pontedera (Marco Ventrone di Roma 1, coadiuvato da Lorenzo Cagiola di Roma 1 e Alessandro Sama’ di Roma 2).Una gara che sulla carta è sicuramente difficile soprattutto per la grande tradizione che la società toscana ha maturato in questi ultimi anni nelle categorie giovanili nazionali, portandola a primeggiare in molti campionati tenendo testa a formazioni blasonate che hanno le prime squadre che militano anche nei campionati maggiori.«C’è grande attesa dopo un mese che ci alleniamo. Le sensazioni sono buone, certo che, non conoscendo bene la categoria, non abbiamo certezze sul nostro grado di preparazione anche se le amichevoli sono andate bene. Vediamo quello che succederà fermo restando che l’obiettivo è quello di crescere e valorizzare i ragazzi. Senza frenesie cercheremo di affrontare la stagione, partita dopo partita, con serenità. Sull’undici che scenderà in campo ho solo un paio di ruoli dove il ballottaggio lo scioglierò solo all’ultimo momento. Siamo consapevoli che loro son una squadra forte e attrezzata per giocarsi la stagione fino all’ultima giornata. L’importante è che i nostri ragazzi stiano tranquilli e facciano quello che sanno fare e che hanno dimostrato di essere capaci di fare sino ad ora: eventuali problemi che sorgeranno cercheremo di correggerli con il lavoro in allenamento di volta in volta».Arezzo-CarrareseOlbia-PianesePistoiese-ViterbeseSiena-Ternana