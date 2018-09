di Michel Saburri

RIETI - L’Atletico Sabina si sta preparando ad affrontare il prossimo campionato di Seconda categoria e punterà a farlo da protagonista. Tante facce nuove, qualche ritorno eccellente e ovviamente tante conferme: le premesse per fare bene ci sono tutte. La squadra allenata da Andrea Capulli ha iniziato la preparazione da qualche giorno e ha già affrontato la sua prima amichevole in vista del prossimo campionato pareggiando per 1-1 contro Poggio Mirteto (Prima categoria): gol di Michele Policastro per l'Atletico.



Le parole di Federico Paparozzi, direttore sprotivo dei sabini: «Veniamo da un’ultima stagione in cui ci siamo salvati sul campo tramite uno spareggio. Indubbiamente dovevamo rinforzare la rosa e credo che la società si sia impegnata nel farlo. Speriamo di aver messo a disposizione dei mister una squadra che ci possa regalare qualche vittoria in più rispetto lo scorso anno. I presupposti per fare bene ci sono tutti».



LA ROSA

Portieri : Fabio Colapietro, Emanuele De Santis, Leonardo Francia, Alessandro Prosperi.

Difensori : Andrea Boccadamo, Cristian Buzerin, Andrea De Santis, Luigi De Santis, Fabio Francescangeli, Alessandro Grillo, Elio Serilli, Manuel Trippetta, Simone Volpi, Alessandro Vergini.

Centrocampisti : Damiano Antonini, Luca Colapietro, Manuel Coppari, Francesco De Paola, Giampaolo Marinelli, Gabriele Moiani, Sebastiano Rossetti, Michele Policastro, Matteo Vallone.

Attaccanti : Fabio Armagno, Federico Casali, Francesco Cari, Serafino Colletti, Francesco Fama, Simone Mencarelli, Maurizio Stefanangeli.



STAFF TECNICO

Allenatore : Andrea Capulli

Vicellenatore : Stefano Testa



LA SOCIETA'

Presidente : Massimiliano Glandarelli

Vice presidente : Maurizio Marchegiani

Direttore sportivo : Federico Paparozzi e Matteo Marchegiani

Dirigenti : Diego Grizzi, Massimo Casali Paolo Mattei, Simone Giuliani, Lorenzo Cesarini, Maurizio Pompili

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40



