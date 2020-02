RIETI - Castelnuovo di Farfa sbanca il campo dell’Atletico Sabina (1 a 0 per gli ospiti il finale) portando a casa tre punti pesanti in chiave salvezza. Vittoria meritata per gli uomini di De Angelis i quali si impongono con autorità sull’Atletico che non riesce quasi mai ad essere pericoloso, scavalcandoli in classifica nel gruppo C del campionato di Prima categoria.



IL PRIMO TEMPO

Gara d’attacco fin dalle prime battute da parte degli ospiti con l’Atletico che fa fatica ad uscire dalla propria metà campo. Al 9’ la prima vera conclusione è però dell’Atletico su punizione con Pitotti che calcia a lato di un soffio. Al 13’ Di Francesco impegna Colapietro e due minuti più tardi Brizi, servito da Ricci da centro area manda alto di poco. Al 22’ l’episodio che sblocca la gara: fallo di mano al limite dell’area di Williams il quale prende anche il giallo. Si incarica della battuta Riccardo De Angelis (nella foto) che fa partire un missile rasoterra sul quale nulla può Colapietro. Sulle ali del vantaggio Castelnuovo insiste, mentre l’Atletico che fa fatica a costruire le proprie ripartenze ci prova con Luca Colapietro che da trenta metri calcia alto. Al 45’ una ingenuità del portiere di Castelnuovo nella propria area che riprende con le mani la palla dopo che lo stesso l’aveva messa a terra per il rinvio, regala una pericolosisssima punizione in area a nove metri dalla porta ai padroni di casa. Calcio a due potente da parte di Armagno con la palla che è respinta dal muro biancorosso sulla linea di porta.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo è sempre Castelnuovo a dettare i ritmi della gara. Al 64’ nel giro di due minuti gli ospiti costruiscono tre nitide occasioni da rete: prima Striuli dalla destra semina il panico in area e calcia trovando l’ottima risposta di Colapietro; un minuto dopo azione fotocopia con Pezzotti che impegna in angolo l’estremo difensore dei padroni di casa. Sugli sviluppi del corner azione concitata in area con Pezzotti che di destro manda la palla a stamparsi sulla traversa. Al 80’ un pallonetto di Ricci sfiora il palo alla sinistra di Colapietro. Nei minuti di recupero concessi dall’arbitro Verdecchia, l’Atletico Sabina prova a buttare le ultime energie in campo nel disperato tentativo di arrivare al pareggio e al 92’, i padroni di casa ci vanno davvero vicini con Ojeda Perez servito a centro area da Armagno che calcia in diagonale ma trova la parata a terra di Antonelli che blocca e salva la propria porta e il risultato.



I COMMENTI

Andrea Capulli, allenatore Atletico Sabina: «Arrabbiatissimo per la nostra prestazione. Complimenti ai nostri avversari che hanno strameritato la vittoria. Non aggiungo nient’altro».

Mattia Ricci, giocatore Castelnuovo di Farfa: «Tre punti importanti per la classifica che ci consentono di superare l’Atletico Sabina al termine di una gara maschia e combattuta da parte delle due squadre. Vittoria meritata da parte da parte nostra e adesso cercheremo di preparare al meglio e farci trovare pronti come abbiamo fatto oggi per le prossime importanti sfide in chiave salvezza».



IL TABELLINO

Atletico Sabina: Colapietro F., Williams (50’ Stefan), De Santis A., Moiani, Cossu, Tranzi (82’ Angeletti), Mencarelli (67’ Policastro), Pitotti, Armagno, Colapietro L., Ojeda Perez. A disp. De Santis E., Coppari, Scorza. All. Capulli Andrea

Asd Castelnuovo di Farfa: Antonelli, Valentini, Brizi, Toma, Angeloni, Giuliani, Pezzotti L., De Angelis R., Di Francesco (84’ Borzone), Ricci (90’ De Angelis M.), Striuli. A disp. Ragaglini, Pezzotti A. Facchini, Ribaldi. All. Sandro De Angelis

Arbitro: Verdecchia di Roma 2

Rete: 22’ De Angelis R.

Note: ammoniti Williams, Moiani, Tranzi, Colapietro L. (Atl. S.); Angeloni, Pezzotti L., De Angelis R. (Castelnuovo)

Angoli 1-3

