Rieti, l'Atletico Sabina si affida a mister Simone Scaricamazza: rosa ampia e giocatori di spessore

RIETI – Rappresenterà il territorio della Bassa Sabina nel prossimo campionato di Prima categoria con una formazione rinnovata ed un nuovo tecnico. E’ l’Atletico Sabina del presidente Massimiliano Glandarelli che riparte con un progetto diverso e con l’obiettivo di consolidare il lavoro svolto in dieci anni di attività e regalare ulteriori soddisfazioni ai propri tifosi che seguono con passione le gare interne al campo comunale di Borgonovo di Tarano.

lla guida tecnica della squadra è stato chiamato Simone Scaricamazza che porterà l’esperienza acquisita nelle precedenti stagioni al Selci ed alla Valle del Tevere; direttore sportivo è stato confermato Federico Paparozzi, una delle “colonne” della società fin dal 2011.

«Vogliamo fare un passo in più rispetto alle stagioni precedenti – dice Paparozzi – e a tale scopo abbiamo predisposto una rosa giocatori più ampia inserendo elementi che riteniamo idonei per questa categoria. L’orientamento dei nostri dirigenti è di puntare su giocatori motivati che credono nel nostro progetto, senza spese folli ma con le mosse giuste rivolte a persone valide e responsabili. Tra qualche giorno completeremo la squadra e con piacere abbiamo registrato l’arrivo di nuovi giocatori di sicuro affidamento che si sono già messi in mostra in campionati anche superiori. Per la prossima stagione confermiamo la disputa delle gare interne sul campo di Borgonovo la domenica mattina».

Condivide il progetto in atto il nuovo tecnico: «Il gruppo è fondamentale – dice Scaricamazza – costruendo una rosa più ampia sulla quale poter contare in ogni circostanza. Sono convinto che potremo disputare un buon campionato con il mantenimento della categoria ed anche qualcosa in più. Sarà importante l’apporto dei giocatori rimasti dallo scorso anno abbinato alla qualità dei nuovi che reciteranno un ruolo sicuramente importante».

