Amatrice Rieti, primo stop: allo Scopigno passa il Campus Eur per 2-0. Foto. Tensione in campo e sugli spalti

RIETI - Prima sconfitta stagionale per l’Amatrice Rieti: allo Scopigno passa il Campus Eur 0-2. Svanito il sogno sorpasso al Pomezia, i reatini ora scendono al terzo posto.

Il primo tempo

Mister Angelone schiera il solito undici, nessuna sorpresa quindi agli occhi del pubblico dello Scopigno. Sfida sicuramente diversa dalle altre, dopo il pari del Pomezia (2-2) in casa del Villalba, l’Amatrice Rieti ha l’opportunità per salire da sola in vetta, di fronte però c’è il quotato Campus Eur con 0 gol subiti.

Padroni di casa più pericolosi nei primi 10’ di gioco, Covarelli è il più impegnato e conclude più spesso in porta ma non centra lo specchio.

Al 15’ viene fuori il Campus Eur, un lancio lungo pesca Bussi che sul filo del fuorigioco scappa a Filosa, poi davanti a Egidio colpisce il palo. Al 22’ ci provano Rossi e Covarelli ma gli amaranto – celesti non riescono a trovare lo specchio della porta. Al 31’ sempre è sempre Covarelli a far paura, di destro impegna Bertini che mette in angolo. Nei minuti finali del primo tempo salgono gli ospiti ma senza creare troppe preoccupazioni.

La ripresa

Campus che parte più forte con Necci che spinge forte sulla fascia sinistra. Al 2’ annullato un gol per fuorigioco agli ospiti. Al 6’ ancora Campus: lancio lunghissimo del Portiere per Matteoli che coglie la difesa reatina impreparata, il numero undici il tempo di controllare poi al volo mette la palla imprendibile sotto l’incrocio dei pali, gol da cineteca per il ragazzo 2003. Al 20’ gli animi s'infiammano. Il massaggiatore ospite entrato per soccorrere i crampi di Matteoli perde tempo: si accende un parapiglia con Giovannini, il massaggiatore poi viene espulso e poco dopo viene colpito, senza conseguenze, da una bottiglietta d’acqua proveniente dagli spalti. Attimi di tensione anche tra il pubblico che si risolvono dopo qualche minuto. Al 33’ altro lancio lungo per Necci che si dirige verso la porta, Tiraferri in corsa lo travolge ed è rigore. Sul dischetto il neoentrato Rezzetti fa 0-2. Al 45’ espulso Pellegrino e Campus in dieci per i restanti sette minuti di recupero.

Il tabellino

Amatrice Rieti: Egidio, Sciarra, A.Fiscaletti, Donatangelo, Scipioni (27’st Yacovlev), Filosa, Mattei (10’st Tiraferri), De Fato (25’st S. Fiscaletti), Rossi, Covarelli (10’st Monaco), Giovannini. A disp. Pezzotti, Battisti, Campanelli, Di Francia, Di Nicola. All. Vincenzino Angelone

Campus Eur: Bertini, Ilari, Baronci, Pellegrino, Treccarichi, Visconti (22’st Chimenti), Sperati (26’st Renzetti), Calveri (40’st Fiocco), Bussi, Necci, Matteoli. A disp. Milan, Cinelli, De Vincenzo, Chimenti, Meccari, Piscitelli, Vitale. All. Daniele Scarfini

Arbitro: Carluccio L’Aquila (Nardini e D’Andrea)

Marcatori: 6’st Matteoli, 33’st Renzetti.

Note. Ammoniti: Sciarra, Giovannini (R) Visconti, Matteoli (C), espulso il massaggiatore ospite, espulso Pellegrino. Angoli:12-4 Recupero:2’pt-7’st