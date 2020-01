ALTRE GARE, III DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cerca la seconda vittoria consecutiva la Spes Poggio Fidoni che sarà impegnata sul difficile campo della Vigor Perconti (ore 15, arbitri Ramieri e Pellegrini di Frosinone). È uno scontro diretto visto che i romani seguono i gialloverdi di due lunghezze. Un match che potrebbe essere uno spartiacque importante, perché con una vittoria i ragazzi Fratoni potrebbero consolidarsi in zona playoff incrementando l’entusiasmo in vista della fase calda del girone di ritorno. Non sarà della gara Graziani, squalificato, mentre tornerà a disposizione Paulucci. Sul fronte classifica è in attesa di omologazione la vittoria per 9-5 dell’ultima giornata (quindicesima) in seguito al preannuncio di reclamo del Torrino.«Sarà uno scontro diretto per i playoff - dice il tecnico Simone Fratoni - giochiamo contro una concorrente molto accreditata, dobbiamo fare la nostra partita. L’approccio sarà fondamentale, dobbiamo mettere in pratica il nostro gioco con la massima concentrazione. Solo così riusciremo a portare a casa punti su un campo difficile come quello della Vigor Perconti».Grande Impero - Casal TorracciaVallerano - Eur MassimoTorrino - Real FiumicinoVigor Perconti - Spes Poggio FidoniAtletico 2000 - Virtus PalombaraReal Fabrica - AranovaVirtus Fenice - CortinaEur Massimo 34Palombara 33Aranova 30Spes Poggio Fidoni 28Vigor Perconti 26Real Fabrica 25Torrino Village, Casal Torraccia, Atletico 2000 24Grande Impero 21Real Fiumicino 19Virtus Fenice 10Vallerano 4Cortina 3