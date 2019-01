GIRONE D, RISULTATI, XI GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE F

, RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XI GIORNATA

Babadook – Macir Cisterna 6-0

Marcatori: 2 Tittoni, 2 Giannini, Silvetti, Giachin

Matteo Benedetti (ds Babadook)

Sant’Agnese – Stimigliano 3-4

Marcatori: 2 Farinelli, Curti, Mazzoli

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Nel campionato di serie D sorridono le formazioni del girone F: nell’undicesima giornata di andata, la prima del 2019 senza problemi i Babadook che s’impongono con un netto 6-0 contro il Macir Cisterna, torna alla vittoria anche lo Stimigliano corsaro sul campo del Sant’Agnese imponendosi di misura. Nel girone D cade anche l’UniSabina mentre osservava il turno di riposo il Toffia. Nel weekend si torna in campo per la dodicesima giornata, la penultima del girone di andata.Uni Sabina – Sporting Aurelia 0-6JFC Civitacastellana – Night & Day 0-2Tevere Remo – Barco Murialdina 5-4Spes Monte Sacro – Circolo Canottieri Lazio 2-2Tevere Roma – Virtus Aurelio 4-2Vignanello – Virtus Parioli 8-6Riposa: ToffiaVignanello 28Spes Montesacro 26Sporting Aurelia 24Tevere Roma 21Night & Day 20Tevere Remo 18Circolo Canottieri Lazio 17Toffia Sport 13Baro Murialdina 11JFC Civita Castellana 8Virtus Parioli, Virtus Aurelio 3Uni Sabina -1Barco Murialdina – Spes MontesacroCircolo Canottieri Lazio – Toffia SportNight&Day – Tevere RemoSporting – Tevere RomaUniSabina – Virtus ParioliVirtus Aurelio-JFC Civita Castellana: «Ottimo approccio alla partita di tutti i ragazzi. Partita dura perché comunque loro ci precedevano di un punto. Abbiamo sbloccata subito la partita, mettendola in discesa e siamo riusciti a comandare sempre noi il gioco portando a casa un rotondo 6-0. Ottima prestazione ma non dobbiamo sederci, bisogna continuare su questa direzione per cercare di risalire le posizioni in classifica».: «Finalmente! Una vittoria meritata per la prestazione fornita in casa di un'ottima squadra ma soprattutto per il lavoro fatto dai ragazzi sin qui. Il primo tempo si è chiuso sul 2 a 0 per i nostri avversari ma con un'importante reazione a inizio ripresa ci siamo portati in parità. I padroni di casa non hanno mollato riportandosi avanti ma con due goal nel finale abbiamo fissato il punteggio sul definitivo 3 a 4 in nostro favore. Ora dovremo esser bravi a far sì che questa vittoria sia un punto di partenza per una seconda parte di stagione che ci porti a raccogliere i frutti del lavoro svolto».Futsal City Roma – Delle Vittorie 3-4Polisportiva Mandela – MCV Real Testaccio 3-25Real Palombara – Alternavicolo 1-2Eretum Monterotondo – Valcanneto rinviataEpiro – Ulivi Village rinviatoValcanneto 26Ulivi Village 23MCV Real Testaccio, Babadook 20Real Palombara, Delle Vittorie 18Macir Cisterna 16Sant’ Agnese 15Epiro 12Alternavicolo 11Eretum Monterotondo 10Futsal City Roma, Stimigliano 7Polisportiva Mandela 0Alternavicolo – Eretum MonterotondoDelle Vittorie – BabadookFutsal City Roma – MCV Real TestaccioMacir Cisterna – Sant’AgneseStimigliano – EpiroUlivi Village – Real PalombaraValcanneto – Polisportiva Mandela