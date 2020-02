ALTRI RISULTATI, V DI RITORNO

RIETI - Giornata no per le reatine di C2 la quinta di ritorno. Doppia sconfitta esterna per Msg Rieti e Cures. I Sabini, ieri sera, si riscattano accedendo ai quarti di Coppa Lazio.Sconfitta di misura per il Msg Rieti che cade 6-5 in casa del Valentia. Buono il match dei ragazzi di Faliló al cospetto della seconda forza del campionato. In rete per i reatini De Angelis con una tripletta, Bruni e Fossatelli.L’amarezza e poi il riscatto per il Cures ko in campionato per 6-2 in casa del Bracelli ma vincente in Coppa Lazio contro l’Ulivi Village. Ieri sera, 17 febbraio, i reatini si impongo al PalaSabina per 7-2 che sommato al 2-1 dell’andata regala all’accesso ai quarti finale della Coppa regionale. Firmano il successo le doppiette di Mattia Abbatelli, Demauro e Scappa e la rete di Emanuele Abbatelli. «Partita perfetta e complimenti ai ragazzi per la qualificazione ottenuta» ha dichiarato il presidente del Cures Mattia Ponzani.San Vincenzo de Paoli - Epiro 3-5Tc Parioli - Futsal Settecamini 6-3Casalbertone- L’Airone 4-4PGS Santa Gemma- Lositana 1-2Nazareth-Gap rinviataPgs Santa Gemma 43Valentia 39Gap 33Casalbertone 32Epiro, Lositana 28Msg Rieti 27Nazareth 25L’Airone 24Tc Parioli, Cures 22San Vincenzo de Paoli 15Bracelli 11Futsal Settecamini 3