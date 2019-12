UNDER 21

ALTRI RISULTATI, X GIORNATA DI C2

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella decima giornata di C2 scende in campo solo il Cures tra le reatine, rinviato a fine gennaio il match tra Msg Rieti e Pgs Santa Gemma.Continua il momento no del Cures che cade in casa contro l'Epiro: i romani s'impongono per 6-2. In rete per la formazione di mister Luciani Abbatelli e Leandri. I sabini ora occupano l'ottavo posto e ci sarà bisogno di un inversione di tendenza per evitare la zona salvezza. «Sconfitta meritata contro una buona squadra ben allenata – dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - Subiamo la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite dove abbiamo raccolto soltanto un punto. Valuteremo eventuali provvedimenti da prendere».Continua la marcia della formazione under 21 del Msg Rieti che si impone per 5-3 in casa dell'ormai ex capolista Lositana agganciando il terzo posto in classifica. Di Pirri, Grifoni (3) e Martini le reti gialloblù. «Partita equilibrata fin dall'inizio - racconta il ds del Msg Giuseppe Venice - contro un avversario ostico e ben organizzato, nonché primi in classifica in questo campionato molto equilibrato. Noi siamo entrati in campo con un piglio da grande squadra che voleva soltanto i 3 punti e li abbiamo ottenuti. Sugli scudi il nostro capitano Alessandro Grifoni, autore di 3 goal e Alessio Pirri leader carismatico di una squadra che oltre ad essere un gruppo di giocatori e soprattutto un gruppo di amici che parla e si confronta ad ogni minima difficoltà. Siamo fieri ed orgogliosi del lavoro svolto dal mister Gabriele D'Orazio e non ci poniamo limiti. Complimenti a tutti».Bracelli – Lositana 3-2L'Airone – Gap 2-4San Vincenzo – Nazareth 2-3Valentia – Parioli 2-5Casalbertone – Settecamini 5-1Pgs Santa Gemma 27Gap, Valentia, Nazareth 19Casalbertone 18Epiro 16Parioli 15Cures, Lositana 13San Vinceno de Paoli, Msg Rieti 12L'Airone 8Bracelli 5