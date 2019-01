ALTRE GARE, XIII GIORNATA

RIETI - Tornano in campo le formazioni di C2 per la tredicesima giornata, l’ultima del girone di andata. Alla prima dopo la sosta tutti gli occhi sono puntati sul derby reatino tra Monte San Giovanni e Cures (domenica ore 15, arbitro Randazzo di Viterbo). Le due formazioni sono invischiate nella zona playout: match chiave dunque anche ai fini della classifica. Ripartire nel nuovo anno con una vittoria potrebbe dare uno slancio importante in vista del prosieguo della stagione. La formazione di Valloni, reduce dalla bella vittoria in Coppa Lazio contro l’Anguillara che gli ha permesso di approdare agli ottavi di finale precede la formazione di Checchi di tre lunghezze.«Spero che sia una bella partita contro una squadra amica - dice il dirigente del Monte San Giovanni Angelo Sestili - spero che i miei ragazzi si impegnino al massimo per un risultato positivo che ci farebbe fare un salto in classifica che meritiamo visto che da inizio stagione ne abbiamo viste di cotte e di crude su tutti i fronti e alcune volte non abbiamo raccolto ciò che meritavamo. I ragazzi si impegnano come la società dall'inizio per raggiungere la posizione di tranquillità che meritiamo. Sara’ una partita combattuta sicuramente perché anche loro vorrano vincere la partita che secondo me si deciderà con giocate dei singoli».In casa Cures il nuovo tecnico Checchi ha avuto modo durante la sosta di lavorare e conoscere i suoi giocatori. In vista di questa sfida non avrà a disposizione Lenzerini e Cerquetani. «Considerata la nostra posizione in classifica - dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - ogni partita da qui alla fine sarà decisiva».Atletico 2000 – L’AironeAtletico Tormarancia – LositanaNazareth – BracelliPGS Santa Gemma – Virtus PalombaraVicolo – Real Roma SudAtletico Ciampino – GapAtletico Ciampino 27Virtus Palombara 25Atletico 2000 24Lositana 23Nazareth 21Atletico Tormarancia 20Bracelli 19PGS Santa Gemma 18L’Airone, Monte San Giovanni 15Gap 13Cures 12Vicolo 4Real Roma Sud 1