ARCA - MONTE SAN GIOVANNI (Roma Torpignattare, ore 15, arbitro Mancino di Formia)

COMPAGNIA PORTUALE – CURES (Civitavecchia, ore 15.30, arbitro Tartaglia di Ostia Lido)

RIETI - Parte domani la stagione di C2 per le formazioni reatine che scendono in campo per l’andata del primo turno di Coppa Lazio. Monte S. Giovanni e Cures saranno impegnate in trasferta sui campi dell’Arca e della Compagnia portuale.Parte in trasferta la stagione dei ragazzi allenati da Danilo Valloni che se la vedranno sul campo dell’Arca. Una gara da affrontare al meglio per cercare di approfittare del ritorno al PalaCiroLaureti. «La squadra nel suo insieme ha risposto molto bene a quello che ho proposto a livello fisico, tattico e tecnico – evidenia l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Al termine della partita di Coppa, io e il mio staff avremo chiaro il quadro della situazione e così sapremo bene dove dovremo lavorare per far esaltare i nostri pregi e dove lavorare invece per nascondere il più possibile i nostri difetti».Tutto pronto per la prima ufficiale nel regionale per il Cures. I bianconeri hanno disputato un buon precampionato e sono pronti ad approcciarsi con la nuova categoria al cospetto di un avversario quotato. Il tecnico Lelli in vista di questa sfida non potrà contare su Catania e Cerquetani. «Siamo molto concetrati – dice il presidente della formazione sabina Mattia Ponzani – vogliamo dare battaglia a Civitavecchia».