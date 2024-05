Mestichelli e Milardi: «Nei prossimi 5 fine settimana previste 15.000 presenze in città grazie all'atletica»

RIETI - Il rinnovato stadio Raul Guidobaldi, sul quale l’Amministrazione Comunale di Rieti ha investito quasi 2 milioni di euro e nel quale è stato recentemente concluso un intervento di efficientamento e rinnovo dei locali adibiti a palestra, massaggi, spogliatoi e altri servizi, è pronto a ospitare le star dell’atletica mondiale con Marcell Jacobs e coach Rana Reider. Nel frattempo conferma la sua importanza per la Città di Rieti con circa 15.000 presenze previste nei prossimi fine settimana, grazie al fitto programma di gare promosso dall’Atletica Studentesca Andrea Miliardi.

Il vice sindaco e Assessore allo Sport e Turismo Chiara Mestichelli e il direttore tecnico dell’Atletica Studentesca Alberto Milardi affermano: «Già nello scorso fine settimana, con i Campionati regionali di Società under 16, sono stati 1249 gli atleti in gara, per un totale di circa 3.000 presenze tra atleti, famiglie e tecnici.

L'8 maggio si disputerà la Finale Regionale Studentesca delle scuole medie e superiori, l’11 e 12 maggio i Campionati di Società Assoluti, il 18 e 19 maggio i Campionati di Società Allievi e Campionato Esordienti, il 25 e 26 maggio la Finale Regionale Campionati di Società Under 16 e l’1 e 2 giugno i Campionati regionali Assoluti. Un calendario fitto di eventi dal grande valore sportivo e una vetrina che permetterà di mostrare e presentare la nostra città a un numero complessivo di circa 15.000 persone. Lo sport permette di trasmettere valori corretti alle nuove generazioni, educare a uno stile di vita sano e contribuire in maniera sostanziale alla promozione del territorio. Tutti insieme, Istituzioni e società sportive in prima linea, dobbiamo sempre più lavorare in sinergia per rendere la nostra città vitale e attraente».