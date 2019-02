I COMMENTI

RIETI - E’ stata una tre giorni importante per la Sabina Lazio Calcetto che dopo la vittoriosa andata, giocata al PalaSabina, nella Coppa Italia contro l’Altamura per 5-1 è tornata in campo ieri sera per il recupero della settima giornata di ritorno contro la Roma Calcio femminile. Le ragazze di Scattone hanno espugnato il campo della seconda della classe per 3-2 riportandosi in zona playoff. Regalano il successo alle biancocelesti Benigni, Ceci e Garzia.«E’ un risultato molto importante. Tre punti assolutamente fondamentali in chiave classifica perché venuti contro una tra le prime della classe. Siamo andate ad affrontare questa gara con soli due giorni di riposo dopo la partita di Coppa. Sono molto orgogliosa delle ragazze, voglio fargli un plauso viste anche le assenze. Abbiamo dimostrato di essere una grandissima squadra e forse con un po’ di malizia in più avremmo davanti una classifica diversa, visti i punti persi nel girone di andata. Sono davvero molto soddisfatta. Ora ci aspetta una partita altrettanto importante contro la Virtus Ostia Village, nel corso del campionato abbiamo dimostrato di approcciare meglio i match contro le grandi piuttosto che contro le avversarie sotto di noi in classifica. Dobbiamo prendere assolutamente punti per confermarci in zona playoff».Roman 91 - Polisportiva Ostiense 0-3Virtus Ostia Village – Vis Virago 0-7Virtus Fenice – La Coccinella 3-2Best Villa Aurelia – PGS Santa Gemma 3-0Vetralla – Sporting Club Maranola 3-1Atletico San Lorenzo – Divino Amore 9-3Roma Calcio Femminile – Sabina Lazio Calcetto 2-3Best Villa Aurelia 49Roma Calcio Femminile 46La Coccinella, Sabina Lazio Calcetto, Virtus Fenice 38Vis Virago 36PGS Santa Gemma 30Vetralla, Sporting Club Maranola 26Atletico San Lorenzo 21Divino Amore 20Polisportiva Ostiense 19Roma 91, Virtus Ostia Village 4PGS Santa Gemma – Roma Calcio FemminileSporting Club Maranola – Atletico San LorenzoLa Coccinella – Best Villa AureliaDivino Amore – Roman 91Vis Virago – VetrallaPolisportiva Ostiense – Virtus FeniceSabina Lazio Calcetto – Virtus Ostia Village