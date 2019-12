COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Cybertel Aniene

COPPA DELLA DIVISIONE, OTTAVI DI FINALE

RIETI - Il Real Rieti deve dare continuità alla vittoria contro il Signor Prestito ottenuta al PalaMalfatti e muovere un altro passo verso la Final Four di Coppa della Divisione. Questa sera, 10 dicembre, alle 20,45 al PalaMalfatti gli amarantocelesti aspettano la Cybertel Aniene per gli ottavi di finale: chi vince avanza, chi perde va a casa.Sarà un'Aniene completamente diversa da quella capace, lo scorso 9 novembre, di fermare sul pareggio il Real, in quella che fu l'unica gara in campionato sulla panchina amarantoceleste di Miki. I romani si presentano alla sfida di stasera senza Zanchetta, ceduto al Città Di Asti, Villalva, squalificato e Jorginho. Ci sarà invece l'altro ex, Angelo Schininà, che nella gara di campionato segnò il momentaneo 1-0 al PalaToLive, cosi come i nuovi arrivati dal Latina Caio Japa e Pilloni. A siglare il pareggio, in quella circostanza, fu Davide Moura, che stasera torna a disposizione dopo aver saltato la gara contro il Signor Prestito.Non ci sarà invece Javi Roni, che ha avuto dalla società un permesso per tornare in Spagna e sarà a disposizione di Jeffe e Cundari da domani. Per il resto nessuna novità rispetto agli uomini scesi in campo venerdì scorso, tolta la possibile alternanza tra i pali di Tondi e Tornatore. Per il Real è la prima gara interna in Coppa Della Divisione dopo praticamente tre anni: il regolamento prevede infatti che a giocare in casa sia sempre la squadra di categoria inferiore o, a parità di categoria, come in questo caso, quella posizionata più in alto in graduatoria. In caso di successo il Real non conoscerà subito il suo avversario, visto che nei quarti di finale, ultimo step prima della Final Four, verranno effettuati i sorteggi. Vincere e farlo, possibilmente, senza complicarsi troppo la vita, al cospetto di una Cybertel Aniene che arriva sicuramente rimaneggiata ma forte del precedente in campionato.Stasera alle 20.30 (live su RaiSport) si giocherà anche la gara di recupero tra Sandro Abate Avellino e Italservice Pesaro. Chi vince balza in testa al campionato: se a trionfare dovesse essere la squadra di Batista, sarebbe la nuova capolista solitaria, mentre in caso di successo il Pesaro, che ha comunque una gara da recuperare, raggiungerebbe l'Acqua&Sapone a quota 26. Un match da seguire comunque con attenzione, perché il Sandro Abate Avellino, venerdì alle 20.30, sarà avversario del Real in campionato.: Tondi, De Michelis, De Luca, Moura, Ramon, Romano, Rafinha, Rafael, Fortino, Jelovcic, Relandini, Tornatore. All. Cundari-Jeffe: Timm, Costantini, Mazoni, Schininà, Medici, Sanna, Caio Japa, Pilloni, Taloni, Pezzin, Faziani, Kullani. All. MediciL84-Kaos MantovaSporting Altamarca-Came DossonCittà Di Massa-Italservice PesaroAtletico Cassano-Acqua&Sapone UnigrossMirafin-Ciampino Anni NuoviTaranto-Feldi EboliPro Nissa-Signor Prestito Cmb