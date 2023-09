Buca le gomme a sette auto in sosta: denunciato

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Amatrice hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un sessantacinquenne del luogo, incensurato, per danneggiamento.

L’indagine è stata avviata a seguito delle denunce, sporte da sette cittadini, residenti nelle Soluzioni Abitative d’Emergenza in una frazione di Amatrice, che, al mattino, hanno riscontrato la foratura di ben 11 pneumatici di 7 autovetture, parcheggiate per la notte proprio in prossimità delle S.A.E.

La rapida attività d’indagine, effettuata anche attraverso l’analisi dei filmati di un circuito di videosorveglianza privato, ha consentito di ottenere un’immagine dell’uomo e, nel volgere di pochissimo tempo, di addivenire alla sua identificazione, con conseguente denuncia in stato di libertà.

Non si conoscono i motivi che hanno spinto l’uomo all’inspiegabile atto di vandalismo.