Birra del Borgo, successo ai Beer Awards 2021 con cinque bevande premiate

Giovedì 16 Settembre 2021, 12:29

RIETI - Birra del Borgo fa il pieno di premi al World Beer Awards 2021, il concorso birrario che ogni anno seleziona e promuove le migliori birre del mondo suddividendole in diverse categorie. Il marchio reatino è finito ben 5 volte sul podio per questa edizione del concorso, riconfermandosi come una delle realtà più interessanti del settore.



Particolare soddisfazione per il traguardo raggiunto dalle Ipa: prima tra tutte la “Maledetta”, classificata come migliore IPA speciale italiana. Stesso grande risultato, ma nella categoria “Birre Speciali”, è andato a “L’Equilibrista”, premiata come migliore birra sperimentale.



A questi due ori si aggiungono anche tre argenti, assegnati all’IPA per la categoria “IPA Session” e alla Reale Extra per la categoria “Ipa American Style”; sul secondo gradino del podio per la categoria Falvoured Beer anche la “Peach ‘n love”. Tutti risultati non casuali che rendono giustizia al gusto e all’innovazione di Birra del Borgo, marchio sempre più importante nel panorama italiano ed internazionale.