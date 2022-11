Venerdì 11 Novembre 2022, 00:10

RIETI - Il sindaco di Borgorose e presidente della Provincia, Mariano Calisse, interviene sulla questione di “Birra del Borgo”, fiore all’occhiello provinciale, dove nacquero le prime bevande sinonimo di grande qualità che fecero conoscere l’azienda del Cicolano in tutto il mondo. Il birrificio nato nel 2005 a Borgorose ha nei mesi scorsi ufficializzato i 42 licenziamenti paventati all’inizio dell’anno, dimezzando di fatto i dipendenti dell’azienda. Chiusi tra marzo e aprile per mancato rinnovo dei contratti di lavoro i due locali di Roma a marchio “Birra del Borgo”, l’Osteria di via Silla in zona Prati e “Il Bancone” di piazza Bologna.

«Sono in continuo contatto con tutte le attività imprenditoriali di Borgorose - dice Calisse - come ovviamente Birra del Borgo, che non mi ha mai manifestato momenti di crisi o gravi problematiche. Fatto salvo ovviamente le problematiche dovute al momento della pandemia ed a quello post-pandemico».

Nessuna crisi dunque secondo Calisse, né perdita di richiesta o appeal commerciale da parte del marchio anche a causa dell’acquisizione della multinazionale della bevitoria alcolica Anheuser-Busch InBev, avvenuta nel 2016, ma le normali difficoltà vissute da tutte le aziende produttive in questo momento storico. «Direi anzi che sono pronti per ripartire - aggiunge Mariano Calisse - e organizzati per riaffrontare una stagione che deve essere di rinascita rispetto al periodo generalizzato di post pandemia».