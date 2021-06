Birra del Borgo spegne 16 candeline e rilancia Borgorose: così la tradizione incontra l'innovazione

Mercoledì 23 Giugno 2021, 13:12

RIETI - Che ci fa un graffito moderno su una torre medievale? È la domanda che molti si saranno fatti, vedendo dalla strada la torre di Torano, a Borgorose. La risposta arriva da Birra del Borgo e dalla sua idea di “tradinnovation”. È così che il marchio reatino festeggia il suo 16esimo compleanno, riqualificando il paese di Borgorose, con particolare attenzione per la torre e per il percorso che conduce ad essa. Per farlo è valso l’aiuto della Truly Design Crew, gruppo di artisti torinesi, che si sono divertiti a pittare la torre riprendendo lo stile delle nuove etichette del birrificio, per poi skatare e fare acrobazie per le vie del paese, talvolta vestiti da anziani come si vede in un misterioso video su Youtube ( https://youtu.be/MS20l8SBLYA ). Svelato l’arcano: è la tradizione che incontra l’innovazione.

Da ieri Borgorose è sbarcato anche sui social, grazie agli influencer Leonardo Decarli, Giampytek e Xmurry, e ad Angelica Massera, inviata di Striscia la Notizia. I 4, accolti dal Birrificio e dal sindaco Mariano Calisse, hanno fatto conoscere il paese tramite i loro profili instagram da più di un milone di follower, per poi spostarsi a Spedino dove hanno visitato il birrificio sotto la guida del direttore di produzione Andrea Lecchini. Conclusione a tavola, dove gli ospiti hanno assaggiato le novità dello Chef Luca Pezzetta, che ha rivisitato piatti tradizionali in chiave moderna, associandoli alle birre.

Così Birra del Borgo rilancia la sua terra d’origine, tra tradizione e innovazione: un marchio che rende lustro a Rieti ed al suo territorio in campo nazionale e che promette ulteriori novità nel corso dell’estate.