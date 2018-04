di Samuele Annibaldi

RIETI - Sul centro di compostaggio in grado di produrre biogas e che dovrebbe sorgere nei locali di una struttura in origine destinata a ospitare un mattatoio, attualmente al centro del dibattito in Bassa Sabina, interviene il vicesindaco del Comune di Salisano, Cristiano Ranieri. Raniera conferma quanto dichiarato a Il Messaggero dal sindaco Gisella Petrocchi, la quale aveva spiegato di essere estranea al progetto e di non aver firmato o autorizzato nulla al riguardo, ribadendo di aver partecipato ad una giunta dell’Unione dei Comuni...