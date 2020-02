Tarquinia, anche una cena per finanziare il ricorso contro l'impianto a biogas

Le associazioni ambientaliste e i comitati contrari al progetto del nuovo impianto a biogas previsto a Tarquinia, in località Olivastro, raccolgono fondi per finanziare il ricorso al Tar. E lo fanno anche attraverso una cena, dal titolo “Pizza e solidarietà”, che si terrà il prossimo 28 febbraio in un ristorante di Tarquinia. «Anche il Comune di Tarquinia ha impugnato presso il Tar Lazio la stessa determinazione della Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, sostenendo con coerenza il parere sfavorevole all’impianto, espresso in precedenza nell'ambito della conferenza dei servizi» ricordano gli organizzatori. I promotori sono il Comitato bio ambiente, Italia Nostra, Lipu, Comitato per il diritto alla mobilità, Comitato per la difesa della valle del Mignone, Comitato Sole, Forum ambientalista.

