Best League, una domenica ricca di emozioni al Coriandolo: risultati e foto. Il programma della quarta giornata

RIETI - La Best League batte la pioggia. All’inizio della terza giornata il maltempo stava per avere la meglio sul torneo, poi il sole è tornato a splendere sui campi del Coriandolo. Una domenica ricca di emozioni, tanto sport e un Viale Fassini “sold out” di parcheggi con i ragazzi che cercano di fare il tifo in ogni modo per i propri compagni di scuola.

Nel Calcio A5 lo Scientifico vince 9-5 contro l’Artistico, partita impostata da subito dai ragazzi dello Jucci.

L’Itis2 si arrende allo Scientifico, 2-6 il risultato finale sul manto verde del Coriandolo, una partita già decisa dai primi minuti.

Le emozioni non finiscono qui, sul campo da Basket, il Classico ha la meglio sull’Itis2 per 45-37. L’Euroscuola travolge ragioneria 52-23, una partita a senso unico per i ragazzi in canotta verde. Una partita giocata bene, fa guadagnare punti preziosi all’Itis che vince per 63 a 28 contro lo Scientifico2.

Le due partite nella sabbia del Beach Volley finiscono con un secco 2-0. Il Classico, regina del campo in sabbia della Best League, vince contro Ragioneria con un gioco perfetto. Lo Scientifico2 ha la meglio (2-0) sull’Epn.

Il programma della quarta giornata

Oggi la quarta giornata, con inizio alle ore 17 e chiusura alle 19 per continuare a regalare emozioni nel Parco del Coriandolo. Nel girone unico del basket arrivano i primi derby tra Itis e Scientifico che sicuramente porteranno molti ragazzi nell’impianto del Coriandolo.

Calcio A5

Ragioneria2 – Alberghiero ore 17

Agraria – Ragioneria ore 18

Beach Volley

Itis – Classico ore 18

Ragioneria – Classico 2 ore 19

Basket 3vs3

Itis – Itis2 ore 18

Scientifico – Scientifico2 ore 19