Best League: fair play, emozioni e sfide avvincenti. Foto. Il programma della settima giornata

RIETI - Tanta sportività al Parco del Coriandolo per la 13esima edizione della Best League. Il Torneo entra nel vivo, settima giornata che sa di finale, dove le squadre cercheranno di strappare il pass per l’ultima fase del torneo.

«Un torneo equilibrato, con una sportività unica. Una bella edizione ricca di emozioni», queste le parole di Alessandro Palomba responsabile dello Staff di Best League.

Nella giornata di ieri, non sono mancati i colpi di scena, tra scontri diretti e derby.

Nel Calcio A5 lo Scientifico con il suo gioco impeccabile passa per 10-4 contro l’Alberghiero. Itis - Agraria finisce 6-5 dopo una partita tesa fino al fischio finale. Nel Beach Volley, il Classico2 si arrende all’Artistico per 0-2. Ragioneria vince contro l’Epn2 per un secco 2-0 e lo Scientifico2 stravince contro Ragioneria2 per 2-0. Nel Basket 3vs3, il primo derby tra Scientifico e Scientifico2 finisce 52-40 riconfermando la forza della prima squadra dello Jucci. L’Itis continua la sua striscia positiva di risultati utili per accedere alla finale, battendo per 66-62 l’Euroscuola una partita tesa fino alla fine. Nel derby liceale contro il Classico, lo Scientifico2 si arrende al Varrone per 45-49.

Il calendario di giovedi 1° giugno

Oggi altra giornata di Sport al Coriandolo, non mancheranno le sfide di cartello, con direzioni alla fase finale del torneo per vedere la propria scuola nel Hall of fame della Best League Rieti.

Calcio A5: Itis - Ifr ore 18 Itis2 - Alberghiero ore 19 Epn - Ragioneria2 ore 20

Beach Volley: Epn - Ragioneria ore 18 Classico - Scientifico ore 19

Basket 3vs3: Scientifico - Ragioneria ore 17 Itis - Classico ore 18 Itis2 - Euroscuola ore 20