Best League, ecco le dodici semifinaliste a caccia di un posto nelle finali. Foto

RIETI - Best League, aria di finali al Parco del Coriandolo. Ieri le ultime sfide dei gironi per accedere alle semifinali del torneo, che vedranno le squadre in campo sfidarsi dalle 18.30 di oggi.

Entriamo nel vivo del Torneo più atteso da ragazzi e ragazze di Rieti e Provincia, che daranno vita ad un vero e proprio spettacolo tra tifo e sportività. << Un torneo entusiasmante, anche se la pioggia spesso ha provato a giocarci brutti scherzi. Ma siamo sicuri che anche in questa edizione siamo riusciti a maturare una competenza in più e non vediamo l’ora di organizzare la prossima edizione>>, queste le parole dello staff della Best League. 13esima edizione al fanalino di coda. Parco del Coriandolo che si prepara a due giorni di spettacolo per le semifinali e finali.

Le semifinali

Semifinali con molto derby sul tabellone, iniziando alle 19 con il CalcioA5 dove le due squadre dello Scientifico si affronteranno a viso aperto, derby identico dalle 21 sulla sabbia del Beach.

Non resta che seguire le semifinali del 3 giugno, per scoprire chi vincerà il Torneo alla sua 13esima edizione.

Beach Volley: Ragioneria - Classico ore 18.30, Scientifico- Scientifico2 ore 21

Calcio a 5: Scientifico - Scientifico2 ore 19, Ragioneria2 - Itis ore 20

Basket 3vs3: Euroscuola - Ragioneria ore 21.30, Itis - Scientifico ore 22.30